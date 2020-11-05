Sex Education з Нікітою Добриніним, або Як говорити з дитиною про секс

Тебе приніс лелека чи знайшли в капусті? Батьки говорили з тобою про секс? Чи ти дізнавався про все випадково? Радіо- і телеведучий та ексхолостяк Нікіта Добринін розповідає, чи розмовляли з ним його батьки про секс, а також дає поради, як треба говорити про це з підлітком.

У багатьох сім’ях тем, які навіть віддалено стосуються сексу, всіляко уникають. Під час перегляду кіно з дітьми, якщо на екрані з’являється хоча б натяк на «це саме», усі червоніють і мріють, щоб сцена скоріше закінчилася. Якщо дитина питає «Звідки я взявся?», батьки готові вигадати десять історій, тільки б не казати правди. А потім підлітки соромляться запитати в них про менструацію, полюцію або презервативи і шукають інформацію в сумнівних джерелах, де перерваний статевий акт часто називають чудовим методом контрацепції…

Нікіта Добринін розповідає, чи розмовляли з ним його батьки про секс, а також дає поради, як треба говорити про це з підлітком. Головне – не соромитися!

Проєкт «Вже не рано» від Teenergizer реалізується за підтримки Інтерньюз-Україна. У цьому проєкті молодь за допомогою коротких відео розповідає про сексуальне, ментальне здоров’я, вибір свого лікаря, поведінку під час пандемії для підлітків. Проєкт спрямований на висвітлення трансформації системи охорони здоров’я в Україні, а також підвищення обізнаності молодих людей щодо важливості здорового способу життя, профілактики хвороб, у тому числі ВІЛ, розвитку системи громадського здоров’я у дружній та зрозумілий для молоді спосіб.

«Вже не рано» — говоримо з підлітками про підлітків їхньою мовою про важливі питання.

Teenergizer — рух, що об’єднав підлітків регіону Східної Європи та Центральної Азії. Разом ми створюємо світ, у якому кожен підліток може реалізувати свій потенціал.

Світ, у якому права молоді не потрібно захищати, тому що вони повністю дотримуються!

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