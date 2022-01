Сценічна постановка Gо_A виграла конкурс Eurovision Awards

Наприкінці 2021 року стало відомо, що Gо_A отримали нагороду Євробачення-2021 за найкращу сценічну постановку, яку спеціально для виступу гурту підготувала команда телеканалу СТБ.

Окрім цього, радіо Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення ESC Radio підбило підсумки голосування за найпопулярнішу пісню в історії Євробачення. Пісня «Шум» гурту Gо_A увійшла до трійки найпопулярніших!

ESC Radio підбило підсумки щорічного голосування за найпопулярніші пісні Євробачення в історії та оголосило список з 250 композицій, які єврофани вважають найкращими.

Рейтинг ESC TOP 250 очолив хіт переможниці 2012 року Loreen «Euphoria». Уже майже десятиліття пісня шведки продовжує зачаровувати слухачів. Друге місце, звичайно ж, дісталося пісні переможців Євробачення-2021 італійців Maneskin — «Zitti e Buoni». Приємним сюрпризом стало третє місце українського гурту Go_A із піснею «Шум». Цікаво, що пісня «Solovey», із якою гурт мав узяти участь в конкурсі 2020 року, також потрапила до списку з 250 найпопулярніших пісень, де посіла 128 місце.

Пісня Джамали «1944», із якою вона перемогла на конкурсі у 2016 році, опинилася на 14-му місці. А хіт «Waterloo» ABBA, з яким гурт представляв Швецію у 1974 році, опинився на 20-му місці. Мегахіт «Dancing Lasha Tumbai» від Вєрки Сердючки (2007) посів 74-те місце, а переможна пісня Руслани «Дикі танці» (2004) — 78-ме. Решта український представників на Євробаченні опинилась за межами першої сотні.

Новиною про досягнення гурт Gо_A поділився у своїх соціальних мережах.

«Одразу два наші треки потрапили в ESC TOP 250 — щорічний рейтинг найкращих пісень за всі часи існування Євробачення! “SHUM” увійшов в трійку найпопулярніших пісень за всю історію конкурсу! А “Solovey” посів 128 місце. Вперше в історії в цей чарт потрапили одразу дві україномовні пісні», — зазначили музиканти.

