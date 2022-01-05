Сценическая постановка Gо_A выиграла конкурс Eurovision Awards

В конце 2021 года стало известно, что Gо_A получили награду Евровидения-2021 за лучшую сценическую постановку, которую специально для выступления группы подготовила команда телеканала СТБ.

Кроме того, ESC Radio подвело итоги ежегодного голосования за самые популярные песни Евровидения в истории и объявило список из 250 композиций, которые еврофаны считают лучшими. Песня «Шум» группы Gо_A вошла в тройку самых популярных!

Рейтинг ESC TOP 250 возглавил хит победительницы 2012 года Loreen «Euphoria». После почти 10 лет песня шведки продолжает очаровывать слушателей. Второе место, конечно же, досталось песне победителей Евровидения-2021 итальянцев Maneskin — «Zitti e Buoni». Приятным сюрпризом стало третье место украинской группы Go_A с песней «Шум». Интересно, что песня «Solovey», с которой группа должна была принять участие в конкурсе 2020 года, также попала в список из 250 самых популярных песен, заняв 128-е место.

Песня Джамалы «1944», с которой она победила на конкурсе в 2016 году, оказалась на 14-м месте. А хит «Waterloo» ABBA, с которым группа представляла Швецию в 1974 году, попал на 20-е место. Мегахит «Dancing Lasha Tumbai» от Верки Сердючки (2007) занял 74-е место, а победная песня Русланы «Дикі танці» (2004) — 78-е. Остальные украинские представители на Евровидении оказались за пределами первой сотни.

Новостью о достижениях группа Gо_A поделилась в своих социальных сетях.

«Сразу два наших трека попали в ESC TOP 250 ― ежегодный рейтинг лучших песен за все времена существования Евровидения! “SHUM” вошел в тройку популярнейших песен за всю историю конкурса! А “Solovey” занял 128 место. Впервые в истории в этот чарт попали две украиноязычные песни», — отметили музыканты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Go_A (@go_a_band)

Больше по теме: Наталья Франчук: о том, как сделала из Нацотбора качественное масштабное шоу, Евровидении-2021 и группе Go_A

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ