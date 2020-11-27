Группа с богатой музыкальной историей, пережившая в 2020 году безумные творческие перипетии, после карантинной паузы вернулась с громкой премьерой сингла «Думки». Первыми песню услышали зрители известного телевизионного проекта «Супер Топ-модель по-украински», а уже сегодня, 27 ноября, ― и шоу «Холостячка»!

Еще в начале года группа перевернула новую страницу в своей истории. Обновленный бэнд, чья музыка звучала во множестве украинских шоу и сериалов, разорвал национальный отбор на Евровидение вместе с новым вокалистом Юрой Каналошем. Блестящий хит «Drown Me Down» охотно брали в ротацию радиостанции, ребята планировали тур по украинским городам и первый масштабный сольник.

Все перевернула вверх дном пандемия: Cloudless отменили амбициозные планы и потеряли вокалиста. Однако не сели сложа руки, а в очередной раз бросились творить новую историю группы, и у них все получилось. Благодаря Киев ФМ музыканты нашли новый голос для Cloudless ― Василия Демчука, а к группе присоединился новый барабанщик Александр Ковачев. Дальше — долгие и продуктивные репетиции и наконец новая музыкальная работа коллектива.

Ребята решили подарить фанатам новую песню «Думки», или «Slow», по-особенному: впервые композиция прозвучала в 6 выпуске шоу «Супер Топ-модель по-украински» 23 ноября, а уже 27 ноября появится на всех стриминговых платформах в двух версиях — украинской и английской. Кроме того, 27 ноября песня прозвучит также в шоу «Холостячка» на СТБ. Стоит отметить, что несколько песен Cloudless уже звучали в этих проектах. В частности, зрители могли слышать «Drown Me Down» (Malyar Remix), вошедший в Топ-100 украинского Shazam.

Музыканты не зря выбрали для премьеры именно «Супер Топ-модель по-украински» — им очень близок главный месседж проекта. Он — о социальной ответственности и неравнодушии к актуальным проблемам человечества. Со своей стороны, главный режиссер проекта Тоня Чернооченко прокомментировала, почему для шоу была выбрана именно музыка группы Cloudless: «В этом сезоне “Супер Топ-модель по-украински” мы уделяем особое внимание всему украинскому. И я очень рада, что мы сотрудничаем с группой Cloudless, которая делится с нами своими новинками. Посыл и энергетика нового сингла прекрасно вплелись в канву наших событий и дали драйва».

Первая ласточка от Cloudless — двуязычный сингл «Думки», или «Slow». Так же как песня имеет два варианта, в двух вариациях снято и видео на нее. И если визуализация украиноязычной «Думки» порадует зрителей эстетически, то «Slow» должен поразить их откровенными кадрами.

«Жить в моменте и ценить то, что у тебя есть, это один из уроков, который мы усвоили с начала пандемии. Участие в нацотборе на Евровидение дало нам мощное ускорение, мы лезли из кожи вон, чтобы соответствовать тому, что происходит. И пандемия не то чтобы остановила движение — она ​​свела к минимуму наши достижения в начале года. Мы решили переключиться на более спокойный режим и никуда не рваться, что и отразилось на нашем новом релизе. Надеюсь, люди это почувствуют», — комментирует основатель группы Антон Панфилов.

Снял новое видео Cloudless молодой режиссер Александр Евтушенко. В клипе он рассказывает историю взросления молодой девушки, проиллюстрировав пятнадцать лет ее жизни. Этот путь режиссер изобразил одним днем ​​от рассвета до заката.

«Перипетии событий, которые происходят с героиней, меняют ее психологически, делая сильнее и устойчивее перед нашим миром. А слияние с природой дарит силы идти дальше своим путем. Не хотелось бы сразу раскрывать все карты и рассказывать о смысле, которым я наделил некоторые из сцен, ведь моя цель — дать возможность каждому зрителю увидеть в них что-то личное и трактовать по-своему», — объясняет Александр Евтушенко.



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