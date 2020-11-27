Гурт із багатою музичною історією, який пережив у 2020 році шалені творчі перипетії, після карантинної паузи повернувся з гучною прем’єрою синглу «Думки». Першими пісню почули глядачі відомого телевізійного проєкту «Супер Топмодель по-українськи», вже сьогодні, 27 листопада, – і шоу «Холостячка»!

Ще на початку року гурт Cloudless перегорнув нову сторінку у своїй історії. Оновлений бенд, чия музика лунала в багатьох українських шоу і серіалах, розірвав національний відбір на Євробачення разом із новим вокалістом Юрою Каналошем. Блискучий хіт «Drown Me Down» охоче брали в ротацію радіостанції, хлопці планували тур українськими містами та перший масштабний сольник. Усе перевернула шкереберть пандемія: Cloudless скасували амбітні плани і втратили вокаліста. Однак не сіли склавши руки, а вкотре кинулися творити нову історію гурту, і в них усе вийшло. Завдяки Київ ФМ музиканти знайшли новий голос Для Cloudless ― Василя Демчука, а до гурту приєднався новий барабанщик Олександр Ковачов. Далі — довгі та продуктивні репетиції і нарешті нова робота колективу.

Хлопці вирішили подарувати фанам нову пісню «Думки», або «Slow», в особливий спосіб: уперше композиція прозвучала у 6 випуску шоу «Супер Топмодель по-українськи» 23 листопада, а вже 27 листопада з’явиться на всіх стрімінгових платформах у двох версіях — українській та англійській. Окрім того, 27 листопада пісня пролунає також і в шоу «Холостячка» на СТБ. Варто зазначити, що кілька пісень Cloudless уже лунали в цих проєктах. Зокрема, глядачі могли чути «Drown Me Down» (Malyar Remix), що увійшов у Топ-100 українського Shazam.

Музиканти недарма обрали для прем’єри саме «Супер Топ-модель по-українськи» — їм дуже близький головний меседж проєкту. Він — про соціальну відповідальність та небайдужість до актуальних проблем людства. Зі свого боку, головна режисерка проєкту Тоня Чорнооченко прокоментувала, чому для шоу була обрана саме музика гурту Сloudless: «У цьому сезоні “Супер Топмодель по-українськи” ми приділяємо особливу увагу всьому українському. І я дуже рада, що ми співпрацюємо з гуртом Сloudless, який ділиться з нами своїми новинками. Посил та енергетика нового синглу чудово вплелися в канву наших подій та задали драйву».

Перша ластівка від Cloudless — двомовний сингл «Думки», або «Slow». Так само як пісня має два варіанти, у двох варіаціях знято й відео на неї. І якщо візуалізація україномовної «Думки» потішить глядачів естетично, то «Slow» має вразити їх відвертими кадрами.

«Жити в моменті й цінувати те, що в тебе є, це один з уроків, який ми засвоїли з початку пандемії. Участь у нацвідборі на Євробачення дала нам потужне прискорення, ми лізли зі шкіри геть, щоби відповідати тому, що відбувається. Та пандемія не те щоби зупинила рух — вона звела до мінімуму наші досягнення на початку року. Ми вирішили переключитися на більш спокійний режим і нікуди не рватися, що й позначилося на нашому новому релізі. Сподіваюся, люди це відчують», — коментує засновник гурту Антон Панфілов.

Режисером нового відео Cloudless став молодий митець Олександр Євтушенко. У кліпі він розповідає історію дорослішання молодої дівчини, проілюструвавши п’ятнадцять років її життя. Цей шлях режисер зобразив одним днем від світанку до заходу сонця.

«Перипетії подій, котрі відбуваються з героїнею, змінюють її психологічно, роблячи сильнішою та стійкішою перед нашим світом. А злиття з природою дарує сили йти далі своїм шляхом. Не хотілося б одразу розкривати всі карти та розповідати про сенс, котрим я наділив деякі зі сцен, адже моя мета — дати можливість кожному глядачеві побачити в них щось особисте і трактувати по-своєму», — пояснює Олександр Євтушенко.



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