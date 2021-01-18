Вода – это жизнь на Земле. Но есть такая вода, которая служит как лекарство от всех недугов и бед. Такую воду можно получить всего раз в году, на большой церковный праздник Крещение. Он отмечается 19 января, и в этот день происходит великое крещение воды. Что же такое крещенская вода и чем она отличается от обычной, рассказала участница «Битвы экстрасенсов-13» в Украине, эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» эмпат Лариса Гуцану.

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Как применять и где хранить крещенскую воду?

Если вода с Крещения зацвела или испортилась, ее следует вылить в реку или слить в корни дерева. Посуду из-под нее нельзя использовать в быту.

Крещенскую воду не нужно брать ведрами, так как одну каплю воды можно добавить в простую воду и она освятится. А тем, кто не успел набрать в тот день воду, может в любой день прийти в любой храм, она всегда там есть.

Хранить ее следует возле икон. С ней можно делать все: окроплять жилище для его очищения, пить от болезней, омывать себя и детей при плохом самочувствии.

Применение самое простое. На рассвете натощак нужно пить по три столовых ложки, желательно делать это с молитвой «Отче наш». Читать молитву нужно 7 или 14 раз, только так она имеет силу.

При приеме воды категорически запрещается ругаться, допускать неблагочестивые поступки или думать о лихом. Так как вода теряет свою целебную силу.

«Освящение воды – это призывание на нее благодати Святого Духа. Верующий человек пьет святую воду не просто для утоления жажды, а ради усвоения ее благодатных свойств, для излечения от болезни или душевного уныния, с её помощью он очищает жилища от всяческой скверны. Также святая вода помогает в изгнании демонов. Окропление и омовение изгоняют вражеские силы. Говорят, что такая вода наделена огромной силой, которая является для человека панацеей от всего плохого, а хранится она годами и при этом не цветет и не портится», — рассказала Лариса.

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