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Півонія – не просто гарна і запашна квітка, це справжня знахідка для найкращих рецептів! Сьогодні Женя Клопотенко покаже як з букета півоній приготувати незвичайне варення і вино, яке стане відмінним презентом для рідних і близьких. Навчатися перетворювати квіти в ласощі разом з вами буде актриса Ольга Сумська!
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