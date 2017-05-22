Півонія – не просто гарна і запашна квітка, це справжня знахідка для найкращих рецептів! Сьогодні Женя Клопотенко покаже як з букета півоній приготувати незвичайне варення і вино, яке стане відмінним презентом для рідних і близьких. Навчатися перетворювати квіти в ласощі разом з вами буде актриса Ольга Сумська!

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