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Video: Вино и варенье из пионов: рецепт Евгения Клопотенко

Как приготовить вино из пионов, а также смотрите рецепт варенья из пионов, которым поделился Евгения Клопотенко
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Пион – не просто красивый и благоухающий цветок, это настоящая находка для самых лучших рецептов! Сегодня Женя Клопотенко покажет, как из букета пионов приготовить необычное варенье и вино, которое станет отличным презентом для родных и близких. Учиться превращать цветы в лакомство вместе с вами будет актриса Ольга Сумская!

Ещё больше полезных сюжетов смотрите онлайн в выпуске Все Буде Добре — 22 мая!

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