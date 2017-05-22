Пион – не просто красивый и благоухающий цветок, это настоящая находка для самых лучших рецептов! Сегодня Женя Клопотенко покажет, как из букета пионов приготовить необычное варенье и вино, которое станет отличным презентом для родных и близких. Учиться превращать цветы в лакомство вместе с вами будет актриса Ольга Сумская!

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