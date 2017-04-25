Алергія на бджіл – дуже поширена проблема. Від їх укусів гине більше людей, ніж від укусів змій! Бджолина отрута дуже токсична, швидко поширюється організмом, викликає задуху і може викликати шоковий стан! Як уникнути укусів бджіл, ос, шершнів – розповість Костянтин Грубич.

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