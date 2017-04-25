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Video: Як уникнути укусу бджоли? Поради Костянтина Грубича

Як уникнути укусу бджоли оси або шершня? Костянтин Грубич знає, що робити. Дивіться у відео, як уникнути укусів бджіл, ос або шершнів
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Выпуск 1006 | 25.04.2017 | 2017

Алергія на бджіл – дуже поширена проблема. Від їх укусів гине більше людей, ніж від укусів змій! Бджолина отрута дуже токсична, швидко поширюється організмом, викликає задуху і може викликати шоковий стан!  Як уникнути укусів бджіл, ос,  шершнів – розповість Костянтин Грубич.

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