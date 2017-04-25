Аллергия на пчёл – очень распространённая проблема. От их укусов гибнет больше людей, чем от укусов змей! Пчелиный яд очень токсичен, быстро распространяется по организму, вызывает удушье и может вызвать шоковое состояние! Как избежать укусов пчёл, ос, шершней – расскажет Константин Грубич.

Ещё больше полезных сюжетов смотрите онлайн в выпуске Все Буде Добре — 25 апреля!

Смотрите больше интересных видео в наших разделах здесь!