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Video: Как избежать укуса пчелы? Советы Константина Грубича

Как избежать укуса пчелы осы или шершня? Константин Грубич знает, что делать. Смотрите в видео, как избежать укусов пчел, ос или шершней
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Аллергия на пчёл –  очень распространённая проблема. От их укусов гибнет больше людей, чем от укусов змей! Пчелиный яд очень токсичен, быстро распространяется по организму, вызывает удушье и может вызвать шоковое состояние! Как избежать укусов пчёл, ос, шершней – расскажет Константин Грубич. 

Ещё больше полезных сюжетов смотрите онлайн в выпуске Все Буде Добре — 25 апреля!

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