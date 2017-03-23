Як приготувати еклери в домашніх умовах: рецепт покроково

Video: Еклери в домашніх умовах: рецепт покроково від Наталії Левензон
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Выпуск 988 | 23.03.2017 | 2017
Вам здається, що самим приготувати красиві еклери просто нереально? Кондитер Наталія Левензон запевняє, що насправді готувати їх не складно, головне – знати пару секретів, за допомогою яких тісто не трісне, а начинка не буде рідкою. Сьогодні для вас і Діми Коляденка експерт покаже, як приготувати ідеальні еклери в домашніх умовах!
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