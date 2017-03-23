Как приготовить эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово

Выпуск 988 | 23.03.2017 | 2017

Вам кажется, что самим приготовить красивые эклеры просто нереально? Кондитер Наталья Левензон уверяет, что на самом деле готовить их не сложно, главное – знать пару секретов, с помощью которых тесто не треснет, а начинка не будет жидкой. Сегодня для вас и Димы Коляденко эксперт покажет, как приготовить идеальные эклеры в домашних условиях!

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