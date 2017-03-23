Как приготовить эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово

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Video: Эклеры в домашних условиях: рецепт пошагово от Натальи Левензон

Как приготовить эклеры в домашних условиях рассказала Наталья Левензон. Она знает секреты, которые позволят вам приготовить идеальные эклеры в домашних условиях. Смотрите видео
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Вам кажется, что самим приготовить красивые эклеры просто нереально? Кондитер Наталья Левензон уверяет, что на самом деле готовить их не сложно, главное – знать пару секретов, с помощью которых тесто не треснет, а начинка не будет жидкой. Сегодня для вас и Димы Коляденко эксперт покажет, как приготовить идеальные эклеры в домашних условиях!

Ещё больше полезных сюжетов смотрите онлайн в выпуске Все Буде Добре — 23 марта!

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