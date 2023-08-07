Як розморозити м’ясо: два способи від шеф-кухаря Артема Радучіча
Артему Радучічу, як шеф-кухарю, часто доводиться стикатися з проблемою швидкого розморожування м’яса. Він знайшов 2 способи, як це зробити, не зіпсувавши продукт і не докладаючи зайвих зусиль. Дізнайтеся й ви, як швидко розморозити м’ясо прямо зараз!
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Головною помилкою є розморожування великих шматків м’яса в мікрохвильовій печі.
Найправильніший спосіб розморожувати м’ясо – це покласти його до холодильника на 8-12 годин. Але такий спосіб вимагає багато часу, тому не походить в екстрених ситуаціях.
1) Розморожуємо м’ясо за допомогою рису
- Насипаємо в місткість сухий рис і підігріваємо його в мікрохвильовій печі 2 хвилини на середньому режимі.
- М’ясо кладемо в щільний пакет і замотуємо в тканину.
- Далі опускаємо в місткість та засипаємо гарячим рисом.
- Діставати м’ясо й підігрівати рис потрібно в міру його охолодження, доки м’ясо до кінця не розморозиться.
Компрес з гарячого рису допомагає швидко та рівномірно розморожувати м’ясо, не впливаючи на його смакові якості й не порушуючи структуру. Рис при цьому не псується, і його можна використовувати для приготування гарніру.
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2) Розморожуємо м’ясо за допомогою оцту
Груба помилка, розморожуючи м’ясо, заливати його оцтом. Так ви його швидше замаринуєте, ніж розморозите.
- Беремо глибоку тарілку й кладемо в неї м’ясо, загорнуте в щільний пакет.
- Наливаємо оцет і воду в пропорції 1: 1.
- Чекаємо, поки м’ясо розморозиться.
Температура замерзання оцту нижча мінус 20 градусів Цельсія. Тому вступаючи в реакцію з льодом, він його розчиняє. Оскільки м’ясо у нас знаходиться в пакеті, відбувається нагрівання м’яса по принципу «парникового ефекту». Завдяки цьому лід рівномірно розтає.
Video: Як швидко розморозити м'ясо
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