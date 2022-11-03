Як швидко зварити кашу: секрети Ігоря Місевича

Хочете дізнатися, як швидко зварити гречану кашу? Цей простий лайфхак стане вашою паличкою-виручалочкою на кухні й допоможе встигати всі заплановані справи. Дивіться, як зварити кашу швидко в майстер-класі Ігоря Місевича! Покрокова інструкція приготування в нашому матеріалі.

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Складові:

Гречка – 100 г

Вода – 200 г

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Отже, щоб гречана каша приготувалась за 5 хвилин потрібно зробити три прості кроки:

Закип’ятіть воду та добре прогрійте пательню на плиті. Насипте гречку в пакет та розкачайте його качалкою. Так у зерні утворяться потрібні тріщини, але зерно при цьому не перетвориться в січку. Просмажте гречку на добре розігрітій пательні без масла 1 хвилину. Засипте обсмажену гречану крупу в киплячу воду. Дотримуйтесь пропорції 1:2, тобто на одну частину гречки – дві частини води. Варіть 5 хвилин.

Video: Як швидко зварити гречану кашу Хочете дізнатися, як швидко зварити гречану кашу? Ігор Місевич поділиться простими лайфхаками, які допоможуть приготувати страву за 5 хвилин. Покрокова інструкція, як зварити кашу швидко в нашому матеріалі