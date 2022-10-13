Як приготувати маринований перець чилі по-іспанськи: рецепт покроково

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Все буде добре

Рецепт маринованого перцю по-іспанськи

13.10.2022

Маринований перець чилі – національна страва в Іспанії. Рецепт його приготування дуже простий, але в меню українських ресторанів такого не знайти. Як приготувати маринований перець по-іспанськи та порадувати своїх близьких чудовим смаком страви? Читайте в нашому матеріалі рецепт приготування від експертів проекту «Все буде добре».

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Маринований перець чилі по-іспанськи

Складові:

  • перець чилі – 350 г
  • зелень кінзи – 3 гіл.
  • зелень кропу – 3 гіл.
  • зелень м’яти – 1 гіл.
  • часник – 1 гол.
  • оцет винний (або яблучний) – 100 мл
  • сіль – 1 ч. л.
  • цукор – 2 ч. л.
  • коріандр горошком – 2 ч. л.
  • чорний перець горошком – 5‒6 шт.
  • духмяний перець горошок – 2‒3 шт.
  • гвоздика – 1‒2 шт.
  • лавровий лист – 2‒3 шт.

рецепт, чили

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Приготування:

  1. Перець помити, проткнути тонким ножем наскрізь у районі плодоніжки.
  2. Покласти стручки у велику каструлю та залити окропом. Витримати під кришкою 5 хвилин, воду злити й ще раз залити окропом. Так зробити тричі.
  3. Із гілочок зелені обірвати всі листочки.
  4. Часник розібрати на зубці, не очищаючи їх.
  5. У каструлю налити 0,5 літра води. Додати сіль, цукор, коріандр, гвоздику, чорний перець, духмяний горошок, лавровий лист, часник, зелень.  Половину духмяного й чорного перцю подрібнити.
  6. Довести маринад до кипіння, додати 100 мл винного оцту. Проварити 2‒3 хвилини, зняти каструлю з вогню й дати маринаду настоятися 5 хвилин.
  7. На дно стерилізованої банки викласти зелень і часник із маринаду. Зверху викласти перці.
  8. Залити маринадом так,  щоб у банку потрапили всі спеції. Законсервувати й закутати в теплу тканину.

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