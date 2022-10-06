Як позбутися прищів у домашніх умовах? ТОП-3 ефективних засоби
Прищик на обличчі – це маленька трагедія, особливо якщо він з’явився напередодні важливої події, на кшталт побачення, випускного вечора або співбесіди на роботу мрії. Однак більше ніяких нервів, сліз та відмов фотографуватися. Як позбутися від прищів, використовуючи 3 ефективних засоби, розповіла косметолог Ольга Метельська.
Перший засіб підходить для нормальної, комбінованої та жирної шкіри, – каже Ольга Метельська. – Ефективність цього засобу може підтвердити моя дочка. У 13 років вона мучилася від прищів. Звичайно, в боротьбі з підлітковими прищами одними «зовнішніми» засобами не обійтися. Але ця саморобна мазь дуже виручала…
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Засіб від прищів при нормальній, комбінованій та жирній шкірі
Інгредієнти:
- жовта глина – половина чайної ложки
- ефірна олія чайного дерева – 1 крапля
- хлоргексидин – 1 крапля
Всі компоненти потрібно ретельно змішати. Жовта глина вбирає в себе надлишок виділень потових залоз і шкірного сала, діє як ніжний пілінг, усуваючи шкірні забруднення. Тому часто її використовують у дерматології у вигляді паст і мазей, вона застосовується при лікуванні вугрової висипки. Жовту глину додають в маски і мазі, які знімають запалення шкіри, бо вона посилює бактерицидну дію інших речовин. У нашому випадку – чайного дерева і хлоргексидину.
Ефірна олія чайного дерева – потужний протизапальний і антисептичний засіб. Вона дезінфікує шкіру, підсушує запалення, знімає набряклість та усуває дрібні прищі. Вона також підсилює протизапальну дію хлоргексидину (антисептика з гарним бактерицидним ефектом).
Засіб від прищів при нормальній та сухій шкірі
Інгредієнти:
- цинкова мазь – видавити з тюбика приблизно 1 см
- ефірна олія чайного дерева – 2 краплі
Ретельно змішайте обидва інгредієнти і обробіть прищі на обличчі.
Засіб від прищів для чутливої шкіри
Інгредієнти:
- сода – 1 ч. л.
- сік алое – 1/2 ч. л.
Змішайте інгредієнти і обробіть запалення на обличчі.
Алое має потужний загоювальну, протизапальну, антибактеріальну та лікувальну дію. З його допомогою можна не тільки остаточно позбутися прищів, але й запобігти появі шрамів, рубців та плям. Сода також діє як бактерицидний і протизапальний засіб.
Важливо! Особливість всіх трьох засобів полягає в тому, що вони наносяться точково – на саме запалення.
Беремо чисту ватяну паличку і наносимо засіб на чисту шкіру обличчя. Це дуже важливо! Пальцем не мажемо ні в якому разі – якщо разом з маззю ви занесете на запалення нові мікроби або часточки бруду, його «роздує» з ще більшою силою.
Наносити засоби краще на ніч. Але можна і вдень (якщо вас не бентежить плямочка від мазі на обличчі) – нанесли і займайтеся своїми справами. На ніч можна повторити, попередньо очистивши шкіру.
Порада: Якщо вас «обсипало», постарайтеся не витиратися рушником – можете пошкодити прищик і рознести запалення по всьому обличчю. Краще використовуйте паперові серветки.
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