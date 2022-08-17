Макаруни: рецепт макарун від Лізи Глинської

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Все буде добре

Макаруни з борошном з нуту: рецепт від Лізи Глинської

17.08.2022

Макаруни – задоволення не з дешевих. Найдорожчим інгредієнтом в складі десерту є мигдальна мука. Чим її замінити та як зменшити собівартість десерту знає Ліза Глинська! Сьогодні ви навчитеся готувати макаруни з нутової муки!

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макаруни

Складові для макарун:

  • Нут – 200 г
  • Яєчні білки (зістарені) – 5 шт.
  • Цукрова пудра – 200 г
  • Вода – 65 мл
  • Нутове борошно – 200 г
  • Цукор – 150 г

Приготування нутового борошна:

  1. Нут залити холодною водою та додати соду.
  2. Залишити на ніч, щоб він набряк, потім злити воду, промити під проточною водою.
  3. Висипати у каструлю, залити холодною водою та залишити до закипання.
  4. Проварити ще 7-10 хвилин, злити воду, промити нут, залити новою водою. Далі варити ще 1,5-2 години.
  5. Проварений нут розкласти на паперовому рушнику, дати охолонути. Потім  збити до стану пюре.
  6. Викласти на деко, розподілити рівномірним шаром та просушити близько 5-6 годин за температури 80 С.
  7. Масу подрібнити в міксері або кавомолці та просіяти через сито.

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Приготування тіста для макарун:

  1. Цукрову пудру просіяти через сито, додати в нутове борошно, розмішати віничком.
  2. В суху суміш додати одну частину зістарених білків і змішати.
  3. Додати цукор у воду. Довести до кипіння, не помішуючи.
  4. Коли температура досягне 113 С, потрібно почати збивати другу частину білків до м’якоті. Одночасно стежте за температурою сиропу – коли вона досягне 118 С, прибрати з вогню.
  5. Влити сироп у збиті білки, не припиняючи процес збивання.
  6. Меренгу додати в суху суміш, перемішати. Помістити тісто в кондитерський мішок.
  7. Відділити формочки, дати їм підсохнути за кімнатної температури 30 хвилин.
  8. Випікати 12 хвилин за температури 150 С. Після 5 хвилин відкрити дверцята духовки на кілька секунд і закрити.
  9. Готові половинки зняти з деко та з’єднати  за допомогою конфітюру.

Video: Макаруни з борошном з нуту: рецепт від Лізи Глинської

Як приготувати макаруни? Рецепт від Лізи Глинської - це простий і економний спосіб приготувати макаруни з борошном з нуту. Докладний рецепт макарун - в матеріалі

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