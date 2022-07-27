Як позбутися від прищів за 4 дні

Секрети лікування прищів: ефективно та недорого

Переможниця конкурсу «Міс Україна 2017» Поліна Ткач знає, як за 4 дня позбутися прищів та як правильно доглядати за обличчям. Своїми секретами жіночої краси вона поділилася у студії «Все буде добре». Докладніше про те, як лікувати прищі швидко, ефективно та недорого, – в нашому матеріалі.

У нашої красуні Поліни Ткач також були проблеми зі шкірою. Зараз у неї гарне чисте обличчя не завдяки генетиці, а тому, що вона вміє якісно доглядати за собою. Отже, щоб завжди бути на висоті, занотовуйте поради!

Протираємо, вмиваємо обличчя

Безперечно, перед тим, як проводити будь-які маніпуляції з обличчям, спочатку миємо руки і вмиваємося. У цьому допоможе міцелярна вода і ватний диск. Варто вибрати засіб, який підходить до вашого типу шкіри і буде м’який. Якщо вмиваєтеся водою, то вона має бути прохолодною, але аж ніяк не гарячою. Гаряча вода сушить шкіру. Ще одна порада: не використовуйте серветки для вмивання. Вони містять спирт, який подразнює шкіру, тим паче прищик. До того ж, щоб ними вмиватися, треба добре терти шкіру, а це тільки погіршить її стан і посилить проблему прищів.

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Точково обробляємо прищі кубиками льоду з настоянки березових бруньок

Наступний крок – обробити кожний прищик та прибрати почервоніння. Для цього ми беремо кубик льоду, але не простого. Приготуйте спеціальну настоянку з березових бруньок. Березові бруньки продаються в аптеці та коштують приблизно 30–40 грн.

Рецепт: 1 столову ложку бруньок потрібно залити 200 мл окропу. Накрити кришкою, залишити для того, щоб він трохи охолонув. Потім процидіти та отриманий відвар розлити у форму для льоду. Заморозити. Варто запам’ятати, що цього льоду вистачить на всі дні лікування.

Обробляємо льодом тому, що через те, що ви, імовірно, видавлювали прищі, шкіра почервоніла, вона «у стресі» та її треба заспокоїти. Лід «заморозить» почервоніння та прибере його.

1 кубик льоду необхідно загорнути у тоненький рушник або носову хустинку. Прикладіть «згорточок» до прища приблизно на 1 хвилину. Якщо почервоніння не пройшло одразу, треба повторити процедуру.

Секрет: якщо вам терміново треба прибрати почервоніння, можна нанести на прищ маленьку кількість зубної пасти і приблизно хвилину потримати. Цей метод також впорається з почервонінням.

Точково обробляємо прищі лимонним тоніком

Прибравши почервоніння, слід продезінфікували прищі, звузити пори, тобто закрити їх, щоб туди не потрапляла інфекція.

Для цього протираємо кожний прищ тоніком, який звужує пори: наносимо на ватний диск і протираємо уражені ділянки шкіри.

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Наносимо на обличчя маску з рожевої та білої глини

Тепер потрібно пом’якшити шкіру, заспокоїти її в місцях ураження і нанести на «чисті» ділянки для профілактики маску з рожевої та білої глини, що продаються в аптеках і коштують до 20 грн кожна.

Для приготування: в окремому чистому посуді змішати по 1 ст. л. білої та рожевої глини та додати потрібну кількість теплої води, щоб суміш стала за консистенцією схожа на жирну сметану. Пензликом нанести на шкіру та залишити на 10 хвилин. Змивайте маску виключно теплою водою.

Ніколи не витирайте обличчя рушником, бо вже з першого використання на тканині з’являються бактерії, які у вологому середовищі тільки розмножуються. Завжди промокайте обличчя сухими серветками.