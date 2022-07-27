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Все буде добре

Необрізний манікюр: як робити і в чому перевага

27.07.2022

Необрізний манікюр дуже популярний у західних державах, тому друга його назва – європейський. Особливість цього виду догляду за нігтями в тому, що в процесі не використовуються жодні металеві ріжучі інструменти. Така процедура безпечна і підходить для всіх жінок. У чому ж інші переваги необрізного манікюру і як його робити? Читайте в матеріалі!

Як робити необрізний манікюр і в чому його перевага

Під час європейського манікюру зайве навколо нігтя не зрізають, а відсувають спеціальним інструментом. Тому він ідеальний для дівчат, у яких шкіра рук м’яка і тонка.

Основною перевагою необрізного манікюру також є його безпека. Оскільки жоден інструмент не може порізати ваші ручки, ймовірність занесення якоїсь інфекції практично нульова. Європейський манікюр також безболісний, і його можна робити навіть двічі на тиждень.

Для необрізного манікюру необхідні:

  1. Спеціальна одноразова дерев’яна або пластикова паличка. Найкраще підійде паличка з пластику з силіконовим накінечником. Її дуже легко дезінфікувати.
  2. Пилка для нігтів. Бажано мати й полірувальну пилку.
  3. Полегшить процес і наявність рідини для розм’якшення кутикули. Стежте, щоб у її складі були фруктові та молочні кислоти.
  4. Обов’язковим елементом є також живильна олія або спеціальний крем для шкіри навколо нігтя і кутикули. Без них європейський манікюр обійтися не може.

Як робити необрізний манікюр і в чому його перевага

Необрізний манікюр у домашніх умовах: як зробити

Крок 1. Надаємо форму нігтям за допомогою пилки.

Крок 2. Навколо очищених заздалегідь нігтів (без лаку) наносимо рідину для розм’якшення кутикули. Це зробить шкіру м’якою. Протягом кількох хвилин втираємо засіб масажними рухами. Після цього стираємо залишки ватним диском.

Крок 3. Беремо паличку і відсуваємо розм’якшені кутикули. Робимо це по периметру нігтя, рухаючись до бічних валиків. При цьому постарайтеся не натискати на пластину.

Крок 4. Кілька крапель олії або крему втираємо легкими рухами навколо нігтиків. Це відновить водно-жировий баланс шкіри.

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Якщо ви хочете зробити дизайн або просто покрити нігті лаком сміливо втілюйте свій задум. Європейський манікюр займе не більше години часу. Але варто пам’ятати: якщо ви до цього часто робили класичний манікюр, то для ефекту доглянутих ручок знадобиться не менше 56 процедур необрізного.

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