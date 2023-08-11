Як прибрати набряклість обличчя? Рецепт маски з петрушки
Як прибрати набряки під очима? Багатьом жінкам знайома проблема, коли від ранкових набряків на обличчі незручно виходити з дому. Причин може бути багато, особливо взимку, коли хочеться випити гарячого чаю на ніч або поласувати припасеними соліннями. Косметолог Ольга Метельська запевняє: усього за 15 хвилин вас врятує маска від набряків з петрушки і картоплі!
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Інгредієнти для рецепта:
- 2 ч. л. кореня петрушки
- 2 відварні картоплини
- 2 ч. л. перемеленого листя зеленого чаю
Приготування і застосування маски від набряків:
- Корінь петрушки подрібнити в порошок занурювальним блендером. Можна використовувати мелений магазинний корінь петрушки з пакетика.
- Натерти одну середню варену картоплину.
- Подрібнити блендером 1 ч. л. листя зеленого чаю.
- Змішати з коренем петрушки і картоплею.
- Загорнути у марлю на компрес для обличчя. Накласти на 15 хвилин.
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УВАГА! Перед застосуванням маски необхідно зробити алергічну пробу: нанести склад на руку на 10–15 хвилин і змити.
Готову маску можна зберігати у холодильнику протягом трьох днів.