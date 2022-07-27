Как делать необрезной маникюр и в чем его преимущество

Необрезной маникюр: как делать и в чем преимущество

Необрезной маникюр очень популярен в западных странах, поэтому второе его название – европейский. Особенность этого вида ухода за ногтями в том, что в процессе не используются никакие металлические режущие инструменты. Такая процедура безопасна и подходит для всех женщин. В чем же другие преимущества необрезного маникюра и как его делать? Читайте в материале!

Во время европейского маникюра лишнее вокруг ногтя не срезают, а отодвигают специальным инструментом. Поэтому он идеален для девушек, у которых кожа рук мягкая и тонкая.

Основным преимуществом необрезного маникюра также является его безопасность. Поскольку ни один инструмент не может порезать ваши ручки, вероятность занесения какой-нибудь инфекции практически нулевая. Европейский маникюр также безболезненный, и его можно делать даже 2 раза в неделю.

Для необрезного маникюра необходимы:

Специальная одноразовая деревянная или пластиковая палочка. Лучше всего подойдет палочка из пластика с силиконовым наконечником. Её очень легко дезинфицировать. Пилочка для ногтей. Желательно иметь и пилочку-полировщик. Облегчит процесс и наличие жидкости для размягчения кутикулы. Следите, чтобы в её состав входили фруктовые и молочные кислоты. Обязательным элементом является питательное масло или специальный крем для кожи вокруг ногтя и кутикулы. Без них европейский маникюр обойтись не может.

Необрезной маникюр в домашних условиях: как сделать

Шаг 1. Придаем форму ногтям с помощью пилочки.

Шаг 2. Вокруг очищенных заранее ногтей (без лака) наносим жидкость для размягчения кутикулы. Это сделает кожу мягкой. На протяжении пары минут втираем средство массажными движениями. После этого убираем остатки ватным диском.

Шаг 3. Берем палочку и отодвигаем размягченные кутикулы. Делаем это по периметру ногтя, двигаясь к боковым валикам. При этом постарайтесь не надавливать на пластину.

Шаг 4. Несколько капель масла или крема втираем легкими движениями вокруг ногтика. Это восстановит водно-жировой баланс кожи.

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Если вы хотите сделать дизайн или просто покрыть ногти лаком – смело приступайте к задуманному. Европейский маникюр займет не более часа времени. Но стоить помнить: если вы до этого часто делали классический маникюр, то для эффекта ухоженных ручек потребуется не менее 5–6 процедур необрезного.

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