Как отбелить зубы в домашних условиях

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Все буде добре

Як відбілити зуби в домашніх умовах

22.07.2022

Ніщо так не прикрашає людину, як щира, радісна і, звичайно ж, білосніжна усмішка. Для того, аби наші зубки були білими не обов’язково проходити дорогі процедури у стоматолога. Домогтися ефекту голлівудської усмішки можна й у домашніх умовах. Для цього достатньо просто використовувати кілька продуктів, які є в кожному домі.

  1. Вугілля

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Активоване вугілля – чудодійний засіб для відбілювання зубів. У деяких країнах, наприклад в Індії, люди досі чистять зуби тільки вугіллям. Воно не лише робить зуби білими, але й сприяє загоєнню тріщин на поверхні зубної емалі. Чистити зуби вугіллям дуже легко – просто подрібніть одну таблетку і покладіть на зубну щітку.

  1. Полуниця і яблука

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Здавалося б, полуниця має яскравий колір і повинна навпаки фарбувати емаль. Але, насправді, ця ягода, також як і яблука, містить спеціальну кислоту, яка в природній спосіб відбілює зуби. Для цього полуницю треба просто їсти. Не варто залишати її на зубах надовго, оскільки вона може пошкодити емаль.

  1. Сода

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Це ще один варіант для дбайливого відбілювання зубів в домашніх умовах. Умочіть свою зубну щітку в содовий розчин. Для цього потрібно просто змішати чверть чайної ложечки соди з невеликою кількістю води. Також можна чистити зуби спеціальним зубним порошком, додаючи в нього дрібку солі. Чистити зуби в такий спосіб довгий час не варто, так як зуби можуть стануть чутливими.

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  1. Солона вода

Чайна ложка солі у склянці кип’яченої води – відмінний засіб для полоскання рота. Якщо регулярно використовувати цей метод, зовсім скоро Ви помітите, як зубки стануть білішими.

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  1. Кокосове масло

Інший спосіб для полоскання досить нестандартний. Деякі стоматологи рекомендують використовувати для цього кокосове масло, оскільки воно захищає емаль від фарбування і прилипання найдрібніших частинок і видаляє бактерії з поверхні зубів і ясен.

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