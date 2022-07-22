Как отбелить зубы в домашних условиях

Ничто так не украшает человека, как искренняя, радостная и, конечно же, белоснежная улыбка. Для того, чтобы наши зубки были белыми не обязательно проходить дорогостоящие процедуры у стоматолога. Добиться эффекта голливудской улыбки можно и в домашних условиях. Для этого достаточно просто использовать несколько продуктов, которые есть в каждом доме.

Уголь

Активированный уголь – чудодейственное средство для отбеливания зубов. В некоторых странах, например в Индии, люди до сих пор чистят зубы только углем. Он не только делает зубы белыми, но и способствует заживлению трещин на поверхности зубной эмали. Чистить зубы углем очень легко – просто размельчите одну таблетку и положите на зубную щетку.

Клубника и яблоки

Казалось бы, клубника имеет яркий цвет и должна наоборот красить эмаль. Но, на самом деле, эта ягода, также как и яблоки, содержит специальную кислоту, которая в естественный способ отбеливает зубы. Для этого клубнику надо просто есть. Не стоит оставлять её на зубах надолго, так как она может повредить эмаль.

Сода

Это еще один вариант для бережного отбеливания зубов в домашних условиях. Обмакните свою зубную щетку в содовый раствор. Для этого нужно просто смешать четверть чайной ложечки соды с небольшим количеством воды. Также можно чистить зубы специальным зубным порошком, добавляя в него щепотку соли. Чистить зубы в такой способ долгое время не стоит, так как зубы могут станут чувствительными.

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Соленая вода

Чайная ложка соли в стакане кипяченой воды – отличное средство для полоскания рта. Если регулярно использовать этот метод, совсем скоро Вы заметите, как зубки станут белее.

Кокосовое масло

Другой способ для полоскания весьма нестандартный. Некоторые стоматологи рекомендуют использовать для этого кокосовое масло, поскольку оно предохраняет эмаль от окрашивания и прилипания мельчайших частичек и удаляет бактерии с поверхности зубов и десен.