Баклажани консервовані: рецепт на зиму

Консервовані баклажани на зиму: рецепт приготування
Баклажани – смачні та корисні овочі. Існує безліч рецептів консервації баклажанів на зиму. Пропонуємо вашій увазі простий і незвичайний рецепт від кулінарних експертів проекту «Все буде добре»: такі баклажани стануть улюбленою стравою вашої сім’ї в зимовий час. Подробиці рецепта консервації баклажанів – в матеріалі.
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Інгредієнти:
- баклажани (нарізані кружечками) – 3 кг
- біле вино – 200 мл
- яблучний оцет – 200 мл
- помідор – 500 г
- перець чилі – 4 шт.
- болгарський перець – 4 шт.
- часник – 3 зуб.
- м’ята – 7 листків
- мікс перців – 2 ст. л.
- зіра – 1 ст. л.
- сіль – 100 г
- рафінована соняшникова олія – 3 ст. л.
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Приготування:
- Баклажани очистити, нарізати, помістити в каструлю та посипати сіллю.
- Залити овочі сумішшю з білого вина й оцту, накрити тарілкою, поставити під прес. Залишити на добу. Після цього процідити баклажани крізь сито.
- У блендері подрібнити помідори, часник, солодкий і гострий перець, тушкувати близько 20 хвилин.
- Додати м’яту, суміш перців і зіру. Викласти в банку шарами баклажани та заправку.
- Півкаструлі води закип’ятити під кришкою. Потім на 10 хвилин занурити банку з овочами.
Консервовані баклажани порадують вас у холодну пору року! Смачного!
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