Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Консервовані баклажани на зиму: рецепт приготування

13.07.2022

Баклажани – смачні та корисні овочі. Існує безліч рецептів консервації баклажанів на зиму. Пропонуємо вашій увазі простий і незвичайний рецепт від кулінарних експертів проекту «Все буде добре»: такі баклажани стануть улюбленою стравою вашої сім’ї в зимовий час. Подробиці рецепта консервації баклажанів – в матеріалі.

Більше на тему: Пекінська капуста «Кімчі»: рецепт Сергія Калініна

консервовані баклажани

Інгредієнти:

  • баклажани (нарізані кружечками) – 3 кг
  • біле вино – 200 мл
  • яблучний оцет – 200 мл
  • помідор – 500 г
  • перець чилі – 4 шт.
  • болгарський перець – 4 шт.
  • часник – 3 зуб.
  • м’ята – 7 листків
  • мікс перців – 2 ст. л.
  • зіра – 1 ст. л.
  • сіль – 100 г
  • рафінована соняшникова олія – 3 ст. л.

Більше на темуКонсервований болгарський перець: рецепт на зиму

Приготування:

  1. Баклажани очистити, нарізати, помістити в каструлю та посипати сіллю.
  2. Залити овочі сумішшю з білого вина й оцту, накрити тарілкою, поставити під прес. Залишити на добу. Після цього процідити баклажани крізь сито.
  3. У блендері подрібнити помідори, часник, солодкий і гострий перець, тушкувати близько 20 хвилин.
  4. Додати м’яту, суміш перців і зіру. Викласти в банку шарами баклажани та заправку.
  5. Півкаструлі води закип’ятити під кришкою. Потім на 10 хвилин занурити банку з овочами.

Консервовані баклажани порадують вас у холодну пору року! Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Баклажани консервовані: рецепт на зиму
Все буде добре

Рецепт сирної запіканки

 Баклажани консервовані: рецепт на зиму
Все буде добре

Як приготувати кукурудзяну кашу правильно і смачно? Секрети Ігоря Місевича

 суп с фрикадельками рецепт
Все буде добре

Суп із фрикадельками: простий рецепт від Ольги Сумської

 Баклажани консервовані: рецепт на зиму
Все буде добре

Що означають родимки: трактування від Олени Курилової

 вбд
Все буде добре

Сирна запіканка «як у садочку»: рецепт Лізи Глинської

 маска от пигментных пятен
Все буде добре

Як позбутися пігментних плям? Рецепт унікальної маски!
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати