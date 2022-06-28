Імбирно-шовковичний сорбет: рецепт від Лізи Глинської

Сорбет із шовковиці та імбиру від Лізи Глінської
28.06.2022
Кулінар Ліза Глінська поділилася секретом, як із шовковиці приготувати дуже корисний і неймовірно смачний освіжаючий десерт. Сорбет із шовковиці матиме вишуканий вигляд і неодмінно здивує ваших гостей!
Спочатку приготуємо їстівні креманки.
Інгредієнти:
- Пудра цукрова – 80 г
- Апельсиновий фреш – 30 мл
- Дрібно натерта цедра одного великого апельсина
- Борошно – 30 г
- Розтоплене вершкове масло – 30 г
- Мигдальні пластівці – 1 ст. л.
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Приготування:
- У каструлі змішуємо пудру, сік, цедру, борошно, розтоплене вершкове масло.
- Виливаємо у формі млинців на деко, покрите пергаментом, притрушуємо мигдальними пластівцями і ставимо в духовку за температури 170 ° С на 15 хвилин.
- Виймаємо акуратно млинці, викладаємо на фігурну поверхню (для цього зручно використовувати невеликі скляні креманки) і формуємо кошики, даємо охолонути.
Тепер робимо сироп для сорбету.
Інгредієнти:
- Цукор – 140 г.
- Вода – 100 мл.
Приготування:
- Змішуємо воду і цукор.
- Варимо на повільному вогні, доводимо до кипіння.
- При 30 ° С перемішуємо.
Переходимо до завершального етапу приготування сорбету:
Інгредієнти:
- Заморожена шовковиця – 500 г
- Корінь імбиру – 50 г
Приготування:
- Заморожені ягоди шовковиці перетираємо в блендері. Додаємо тертий імбир, змішуємо.
- Додаємо готовий сироп, перемішуємо вручну до однорідної консистенції і відразу викладаємо кульками у готові креманки.
- Подаємо готовий сорбет в їстівних креманках, прикрашений свіжою м’ятою і ягодами шовковиці.
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