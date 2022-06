З віком тонка шкіра навколо очей значно втрачає еластичність і розтягується. Погляд стає важким. Актриса та експерт «Все буде добре» Ольга Сумська пропонує виконувати наступні процедури від навислої повіки в домашніх умовах.

Готуємо косметичний лід. У мінеральну воду з молоком (1:1) додаємо екстракт алое або свіжий сік алое у співвідношенні 1:2 – 2 частини води і 1 частина алое. Отриману суміш заливаємо в формочки для льоду.

Щоранку протираємо повіки кубиком льоду з соком алое. Завдяки охолоджувальному ефекту зменшується набряклість, а сік алое живить шкіру.

Це ще й чудова процедура для позбавлення від мішків під очима.

Нам знадобляться:

Масло какао розтоплюємо на водяній бані, додаємо по 2 краплі сандалової і фенхелевої олії, розмішуємо. Потім рідкий склад переливаємо в маленьку баночку.

Коли масло застигне, використовуємо як крем для повік – беремо мізинцем невелику кількість масла і прикладаємо до шкіри навколо очей, воно одразу почне танути і вбиратися.

Ціна крему: близько 25 грн. Вистачає такого крему приблизно на місяць, зберігати в холодильнику.

Всі інгредієнти добре живлять, зволожують і роблять шкіру пружною і еластичною.

Вправа 1. Підтяжка. «Гойдалка». Сісти на стілець, очі закрити. Не відкриваючи їх, подивитися максимально вгору, а потім – вниз. Повторити 5 разів.

Вправа 2. Тонізування. Кліпання очима. Підняти голову, подивитися вгору. Залишаючись в такому положенні, часто кліпати очима протягом 30 секунд.

Вправа 3. Зміцнення. Нахили. Відвести голову назад, повіки заплющити. Затриматися так на 5 секунд, потім розслабитися.

