Кажуть, існує спеціальний ритуал з використанням чарівного зілля, який допоможе скинути до чотирьох кілограмів за два тижні, не змінюючи при цьому звичний спосіб життя. Але насправді це хитрість, і трави для схуднення підібрані з урахуванням не магічних властивостей, а науки дієтології. Про це і розповіла Світлана Фус.

Потрібно додавати насіння подорожник у салати і супи. Це знизить апетит. Добова норма – 10 г насіння.

Американські вчені провели дослідження, в ході якого з’ясували, що насіння подорожника містить гіркий глікозид аукубін, який знижує апетит і прискорює метаболізм. Тому якщо додавати в свій раціон по 10 г насіння подорожника, можна скинути до 2,5 кг зайвого жиру за два тижні!

Солодкувате на смак насіння трави додають в салати і супи, використовують в якості перекусу. Оскыльки це насіння знижуює апетит – краще його вживати ввечері, щоб не виникало бажання наїстися на ніч.

Важливо дотримуватися питного режиму: на кожні 7 грамів насіння слід випивати 1 стакан води, бо воно вбирає в себе вологу. Насіння не рекомендовано приймати при гострій формі виразкової хвороби, а також алергічних реакціях, індивідуальній непереносимості.

Насіння подорожника можна придбати в аптеці, ціна за 20 г – 30 грн.

Перешкоджає відкладенню жира. Варто додавати коріння кульбаби до основних страв (овочів, тушкувати з грибами), або висушений порошок – у м’ясо.

Вченими з університету Віндзор в Онтаріо (Канада) було виявлено, що коріння кульбаби містить лінолеву кислоту (КЛК), яка прискорює ліпідний обмін в організмі і перешкоджає перетворенню зайвої енергії, що надходить з їжею, в жирові клітини (адипоцити). А також ці корені містять до 5% білка, що робить їх поживними, тому вони ще й добре насичують і перешкоджають переїданню. Тому краще їх вживати в обід, щоб зайвого не відклалося в жир. І якщо протягом двох тижнів додавати в раціон харчування по 10 г на день в основні страви, можна втратити до 3,5 кг!

Коріння кульбаби потрібно викопувати ранньою весною, коли кульбаба тільки обростає новими листочками. В цей час коріння сповнене життєвих сил і корисних речовин. Влітку коріння виснажене цвітінням рослини, тому воно не таке ефективне в схудненні, тому ловіть момент!

Ці корені можна тушкувати разом з грибами, бо воно має легкий грибний присмак. А також його можна використовувати замість добавки в основні страви.Його висушують в духовці за температури 50-60 градусів 1-2 години. Потім подрібнюють до порошкоподібного стану в кавомолці або в блендері.

Для тих, хто не хоче морочитися, шукати ці корінці – їх можна придбати в аптеці, ціна 30 грн. За 50 г. В аптеці їх продають для поліпшення травлення, обміну речовин, а також для поліпшення складу крові при анемії. Кульбаба знижує рівень цукру в крові, а також нормалізує водно-сольовий баланс і обмінні процеси в організмі.

Є протипоказання: дуже обережно потрібно поставитися до застосування кореня тим, у кого є алергія на амброзію, календулу, ромашку, саму кульбабу або йод.

Варто додавати кропиву у випічку (кекси, пироги). Прискорює обмін речовин.

Болгарські вчені провели дослідження, в ході якого довели, що листя кропиви допомагає худнути, оскільки містить речовину філлохінон, яка збагачує клітини киснем і покращує обмін речовин, а також містить клітковину, що в свою чергу допомагає не переїдати солодким. Коли є непереборне бажання з’їсти солодкого, додайте кропиву у випічку – млинці, сирники, пироги. Якщо вживати листя кропиви до 100 г в день (добова норма), можна втратити до 4,5 кг за два тижні!

Це цінний досвід для тих, хто переймається через зайву вагу, але поки не готовий до кардинальної зміни способу життя. Але якщо крім трави для схуднення додати ще вправи і здорове харчування – результат вразить вас самих!

