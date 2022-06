Апельсинова шкірка – ненависна проблема багатьох жінок. Аби позбутися целюліту не обов’язково відвідувати салони краси і витрачатися силу-силенну грошей на дорогі процедури! Домогтися пружних сідниць можна і в домашніх умовах за допомогою масажу! Як – читайте у нашому матеріалі.

Апельсинова шкірка – проблема, з якою наполегливо борються жінки з усього світу. Поява целюліту відбувається в різному віці практично у кожної представниці прекрасної статі. Раніше цей процес, в першу чергу, асоціювався з вагітністю та пологами, але часто він може утворитися на тілі набагато раніше. Причинами цього є неправильне харчування, режим дня, стреси, відсутність фізичної активності, генетична схильність та багато іншого.

Антицелюлітний масаж – один з найпопулярніших способів боротьби з підшкірними відкладеннями, та про його протипоказання знають далеко не всі! Не варто починати процедуру, якщо у вас є варикозне розширення вен, порушення в роботі серця, роздратування в місцях впливу, запальні процеси, а також менструація. У разі виникнення будь-яких сумнівів, краще проконсультуватися з фахівцем.

Технік масажу, а також спеціальних засобів, за допомогою яких він робиться, існує багато: із застосуванням щітки, масажних рукавиць, вакуумних баночок, меду, масел і т.д. Головне – чітко дотримуватися основних правил: починаючи з повільних і плавних погладжувань, ви рухаєтеся вгору по проблемних зонах, розминаючи, натискаючи, масажуючи, поплескуючи круговими рухами все проробляються частини тіла. Закінчувати процедуру варто також плавними рухами.

Медовий масаж

Медовий масаж безболісний і навіть приємний, особливо для тих, хто небайдужий до меду. Ароматерапія в даному виді масажу грає не останню роль, так людина розслабляється, рівень стресу знижується. Якщо причина целюліту була саме в нервовій напрузі, то медовий масаж допоможе впоратися з ним.

Тривалість сеансу медового масажу 10-15 хвилин. Він, як правило, використовується для розігрівання шкірного покриву, харчування і очищення, тому що мед володіє відмінними скрабірующімі властивостями і має в своєму складі багато корисних речовин.

Після медового масажу можна «добити» будь-яким іншим з нижчеперелічених, щоб ефект наступив швидше і став більш помітним.

Вакуумний масаж

Досить ефективним видом антицелюлітного масажу є баночний.

Баночний масаж можна робити в салоні або самостійно. У яскраво виражених проблемних зонах він може бути болючим, все залежить від стадії. Після процедури не виключені синці.

Ручний масаж

Ручний масаж передбачає прямий вплив на патологічні жирові відкладення. Пальці розбивають скупчення клітин, продукти розпаду потім виводяться з організму разом з потоком крові.

Ця процедура більш болюча, ніж баночний масаж, оскільки дія йде безпосередньо на проблемне місце.

Жирові клітини, розростаючись, організовуються в групи, які відокремлюються від решти тканини, припадаючи оболонкою. Розростаються клітки перетискають судини і нерви, що перешкоджає нормальному харчуванню клітин, а також викликає больовий спазм при ручному масажі.

Лімфодренажний масаж

Лімфодренажний масаж найбільш гуманний і безболісний, але його ефективність видно тільки після 20-25-го сеансу.

Це повільний, розслабляючий масаж, який зганяє лімфу і покращує живлення тканин проблемних зон. Власне, але це і ґрунтується ефективність даного виду масажу. Під м’яким впливом на тканини оболонка згрупувалися клітин поступово руйнується, все внутрішні процеси приходять в норму.

Антицелюлітний масаж масажером

Існує багато різновидів, але суть їх в роздратуванні шкірних покривів і більш глибоких тканин, внаслідок чого забезпечується приплив крові до проблемних місць, як наслідок, поліпшення трофіки і газообміну. Електричні масажери мають ще функцію вібрації, що також стимулює обмінні процеси в жирових клітинах.

LPG-апарат – нова розробка французьких учених. Суть полягає в одночасному механічному впливі на глибокі шари шкіри і створенні ефекту вакууму. Таким чином, досягається максимальний ефект кровопостачання тканин, схильних до целюліту. Це салонна процедура, ефект помітний вже після 10 процедур.

Пам’ятайте, що масаж допоможе вам отримати бажані форми тільки в комплексному і систематичному застосуванні. Крім нього варто обов’язково звернути увагу на раціон, кількість фізичних навантажень, режим дня та вживання води. Запасіться терпінням і зовсім скоро ви станете володаркою пружної та ідеальної шкіри!

