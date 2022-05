Наталя Холоденко ніколи б не змогла скинути 25 кілограмів без своїх секретів. Спеціально для «Все буде добре» вона відкрила метод мотивації на схуднення! Відтепер ви будете знати: як не закинути догляд за собою, не покинути тренування, не зірватися під час правильного харчування. Детальніше про мотивацію під час схуднення – в матеріалі.

Експерт «Все буде добре» психолог Наталя Холоденко знає напевно, як втратити вагу без шкоди для здоров’я. З її порад ми дізналися, як мотивувати себе на схуднення. І як не повірити цій красуні, коли знаєш, що за допомогою своїх методів вона змогла скинути 25 кілограмів?

Як не закинути догляд за собою

Робіть маніпуляції для догляду за собою, розбиваючи всі процедури таким чином:

Головне правило цього секрету – регулярність. Ви маєте привчити себе робити регулярно, як чистите зуби. Якщо у вас дуже щільний графік, варто завчасно планувати процедури догляду за собою, роблячи нагадування на телефоні. А якщо у вас щотижня вільні вихідні, можна надолужити ті процедури, які ви не встигли зробити протягом тижня. Головне – розуміти для чого ви все це робите і який це дасть результат. Наприклад: «Коли я чищу зуби, я знаю, що вони не будуть хворіти на карієс і вони будуть цілими». Так само і з доглядом: «Я роблю різні маніпуляції з обличчям, аби воно було молодим, сяючим, здоровим та підтягнутим». Максимально відфотошопте своє обличчя відповідно до ваших бажань. Зробіть вилиці, гладку шкіру, підтягнуту зону підборіддя, відсутність мішків під очима. Розмістіть це фото біля всіх дзеркал та біля ліжка, аби ви бачили, до чого маєте прагнути. Цю світлину зробіть заставкою телефона та комп’ютера. Це слугуватиме як дошка бажань та візуалізації.

Як не зірватися і не закинути тренування

Для цього варто розуміти, для чого ви займаєтесь спортом. Якщо просто тому, що це модно і так роблять всі подруги, то з цього, звісно, нічого не вийде. Ви маєте навчити своє тіло сприймати тренування як необхідний корисний елемент, приміром як приймати душ чи пити воду. Тобто все робиться лише через звичку та усвідомлення. Для цього варто робити щоденні невеличкі тренування, скажімо, на живіт, ноги, руки та спину. Робіть їх хоча б протягом 10 хвилин, але щодня. Та з кожним днем збільшуйте інтенсивність своїх тренувань, нехай м’язи звикають до більшого навантаження.

Для тренування не обов’язково йти у спортивний зал, їх можна робити і вдома. Є люди, які не можуть повноцінно робити якісь вправи привселюдно, оскільки бояться показатися смішними, недолугими, або комплексують через свої габарити перед іншими. Тому краще займатися в тому місці, де відчуваєте себе комфортно і де вам нічого не заважатиме. При кожній вільній хвилині потягніть руки, носки, шию, спину, при можливості зробіть навіть на роботі невеличку розтяжку. М’язи мають протягом дня працювати, нехай звикають, що вони мають працювати. Коли вони будуть в щоденному тонусі, то скоро не зможуть без тренування, і у вас з’явиться залежність від тренувань.

Наталя Холоденко вважає, що це найкраща залежність, яка тільки може бути. Відфотошопте фото вашого тіла, або навіть можна взяти якусь гарну світлину зі струнким тілом якоїсь зірки, «приклеїти» туди свою голову і повісити в те місце, де ви зазвичай тренуєтеся, аби ви бачили, до чого ви маєте прагнути.

Як не зірватися під час правильного харчування або дієти

По-перше, аби не наїдатися на ніч, треба обов’язково снідати! Якщо ви не снідаєте, не обідаєте, то на ніч ви будете все це компенсувати солодким, копченим, солоним, жирним. Тому перш за все снідайте, сніданок має бути ситним, між сніданком і обідом пийте багато води, в обід також варто їсти, і, певна річ, вечеряйте. Якщо ви пропускаєте хоча б один прийомом їжі на день, вам загрожує переїдання вночі або пізні переїдання, які не дають можливості скинути вагу і привчити ваш організм до правильного харчування. З власного досвіду Наталі: «Я часто їла маленькими порціями протягом двох тижнів, намагаючись у такий спосіб схуднути, а потім з’їдала шматок торта і набирала швидко два зайві кілограми».

Тож варто виробити культуру споживання та харчування, і привчити себе до цього.

Коли ви на дієті або правильно харчуєтесь, важливо їсти смачну їжу, обирайте ті продукти, які смачні, корисні та менш калорійні. Якщо дієта несмачна, то нічого з цього не вийде. Людина влаштована так, що на рівні підсвідомості бажає чогось смачного.

І головне – варто зрозуміти, що їжа – це наше пальне, завдяки якому ми рухаємося і маємо енергію. Якщо неякісне пальне залити у машину, вона швидко псується, а її труби та мотор стають масними та непривабливими. Те ж саме і з нашим тілом: чим більше ми споживаємо поганої їжі, тим швидше наш організм стає схожим на той же засмальцьований двигун.

