Комплекс для швидкого схуднення від Маші Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася секретами схуднення в домашніх умовах. Якщо ви хочете позбутися зайвих кілограмів або закріпити результат схуднення, тоді тренуйтеся з нами!

Вправи не можна виконувати під час інфекційних захворювань, до загоєння ран. Також комплекс заборонений для людей з хворобами серця і хребта.

Для цього комплексу вам не доведеться купувати що-небудь. Вам знадобиться предмет, який є у будь-якої господині, – рушник! До того ж, якщо виконувати вправи тричі на тиждень, то результат буде помітний уже через два тижні!

Візьміть обома руками рушник, підніміть його перед собою. Виконайте крок назад і зігніть ногу в лівому коліні, зберігаючи кут у правому коліні 90 градусів. Водночас відведіть прямі руки над головою. Намагайтеся сильно розтягувати рушник. Необхідно зробити 15–20 випадів на кожну ногу, 3–4 підходи.

З упору лежачи на витягнутих руках виконайте підтягування колін до грудей (ковзання) на видиху, напружте м’язи преса і затримайте паузу в цьому положенні. Поверніться у вихідне положення. Таким чином ковзайте по підлозі, то випрямляючи, то втягуючи ноги під грудьми.

З положення лежачи на спині з прямими ногами зігніть коліна і одночасно підніміть таз угору. Для ковзання по підлозі знову використовуйте рушник. Виконуйте 3 підходи по 15 разів.

М’язи преса можна добре навантажити, виконуючи розтягування з рушником зі стійки на колінах. На вдиху виконайте ковзання руками вперед до максимально можливого положення і на видиху поверніться у вихідне положення. Виконайте 2 підходи по 15 разів.

Виконайте на видиху одночасне підтягування колін до грудей, при цьому переміщаючи прямі руки під коліна і знову перед грудьми. Рушник під час вправи перекидайте під ноги, потім повертайте його в початкове положення.

