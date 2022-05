Чому не можна тренуватися на голодний шлунок

Ви відмовляєтеся від їжі перед тренуванням через дискомфорт під час вправ? Ця помилка може привести до уповільнення метаболізму і навіть порушення обміну речовин! Зірки СТБ поділилися порадами, як правильно насичувати свій організм перед заняттями спортом.

Експерт по правильному харчуванню стверджує, що перед тренуванням дійсно не можна наїдатися! Під час тренувань процес травлення призупиняється, їжа не перетравлюється і застоюється в шлунку. При цьому збільшується черевний тиск, що призводить до нудоти, блювоти і маси неприємних відчуттів.

Але це зовсім не означає, що ви повинні йти на ранкову пробіжку голодними. Якщо ви займаєтеся спортом на голодний шлунок – в організмі падає рівень глюкози. Це викликає слабкість, запаморочення і втрату сил. При порожньому шлунку організм людини спалює той вид жиру, який забезпечує людський організм енергією. В результаті чого сповільнюються процеси метаболізму, і порушується обмін речовин.

Більше на тему: Чим замінити солодощі: поради Марини Боржемської

Тренування буде не таким ефективним, як якщо б ви випили хоча б протеїновий коктейль або перекусили сухофруктами, горіхами або бананом. Коли закінчиться запас глюкози (за ніч витрачатися приблизно 80% накопиченого за день), сил на решту може не вистачити. Тут все просто: «машина» не поїде без «бензину».

Інтенсивність занять на голодний шлунок складає 30-35% від тієї інтенсивності, з якою ви могли б займатися, перекусивши. Їжа перед заняттями не тільки запобігає почуттю голоду, але і забезпечить вас силою! Відповідно зробить ваші заняття більш ефективними, що і впливає безпосередньо на втрату зайвої ваги. Так що за 40-50 хвилин до занять необхідно їсти! Плануйте свій день так, щоб прокидатися раніше.

Наука і дослідження говорять про те, що кількість спаленого жиру і втрачену вагу після тренування на голодний шлунок буде таким же, як і після тренування з хорошою дозаправкою.

Ще одним важливим моментом є вибрати для себе правильну їжу. Вона повинна швидко засвоюватися – це молочна каша або звичайна каша з додаванням сухофруктів, цільнозерновий хліб з легким овочевим салатом. Якщо ж ви куштували м’ясо чи іншу тяжку для перетравлення їжу, то займатися краще не раніше ніж через 2 години після прийому їжі.

Більше на тему: Йога для схуднення від Лізи Глінської

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.