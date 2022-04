Щодня ви ледве встаєте з ліжка, через що частенько спізнюєтесь? Так, встати вранці дійсно нелегко, але не з комплексом вправ від ведучої «Зважені та щасливі»-9 Аніти Луценко! Вона навчила прокидатись правильно і без проблем, аби сил і натхнення потім вистачало на весь день!

Розітріть руки, поки вони не стануть гарячими. З’єднайте вказівний, великий і середній пальці і розітріть вухо зверху вниз 30 разів (великий палець при цьому знаходиться за вухом). Потім двома пальцями (великим і вказівним) пройдіться по всьому вусі, починаючи з верху і до низу.

На вушній мушлі розташовані близько 170 біологічно активних точок, через які ми рефлекторно (тобто через нервові закінчення), впливаємо на наші органи та частини тіла. Ця вправа допоможе всьому тілу прокинутись і увімкнути мозок! Діючи на ці точки ми відправляємо організму сигнал пробудження, та водночас позитивно на них впливаємо.

Праву долоню покладіть на чоло (на лінію брів), накрийте лівою долонею та зосередьтесь на точці між бровами, зміщайте долонею шкіру чола вправо і вліво 30 разів.

Ця вправа допоможе нам розбуркати і задіяти нашу голову! Тобто, на лобі знаходяться рефлекторні точки, що безпосередньо пов’язані з нашим мозком. Закінчіть вправу тим, що протягом 10 секунд, легко, подушечками пальців, побарабаньте по лобі.

Лежачи, втягуйте і надувається живіт якомога сильніше – 30 разів. Дихання довільне. Потім праву руку покладіть на сонячне сплетіння, ліву зверху, робіть кола по животу з легким натиском за годинниковою стрілкою – 30 разів.

Завдяки цій вправі нормалізується робота шлунково-кишкового тракту. На сході вважають, що пупок – канал зв’язку людини з космосом і джерело енергії. Цією вправою ми підсилюємо наш потік енергії.

Лежачи на спині, витягайте одночасно вгору і вниз (навхрест) праву руку і ліву ногу, потім навпаки – ліву руку і праву ногу! Повторіть 15 разів. Потім обережно заведіть ноги за голову (настільки це можливо). Залишайтесь в такому положенні 30 секунд. Опустіться на ліжко і відпочиньте 1 хвилинку. Вправа для хребта збільшує його гнучкість, стимулює всі внутрішні органи. Навколо хребта знаходиться велика кількість нервових закінчень, які пов’язані з усім нашим тілом. Тому ця вправа дуже ефективно пробуджує весь наш організм.

Тепер сядьте на край ліжка, очі відкриті, ліву ногу покладіть на праве коліно, кісточками пальців рук розітріть виїмку на стопі 30 разів. Повторіть вправу для лівої стопи! Ця вправа стимулює всі органи і системи нашого організму і допомагає нам остаточно прокинутись.

Після такого пробудження позбудетесь вранішніх лінощів, тепер ви матимете сили і зарядку зробити, і нафарбуватися, і причепуритися! А якщо не вистачає часу – не біда, адже ви вже розім’яли своє тіло!

