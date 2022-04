Українці відзначатимуть світле свято Великодня вже 2 травня. До столу господині готують різні страви, але особливу увагу приділяють писанкам, крашанкам і паскам. Ми вже ділилися ідеями, як гарно пофарбувати яйця. А як їх обрати, розповіли експерти шоу «Все буде добре» Костянтин Грубич і Андрій Бабаєв. Всі секрети для вибору ідеальних яєць до Великодня – у нашому матеріалі.

За легендою, перше пасхальне яйце Марія Магдалина піднесла імператору Тиберію. Після чудотворного воскресіння Христа жінка прийшла до римського правителя зі словами «Христос воскрес!». Тиберій заперечив, що ніхто не може воскреснути, як і яйце з білого не може стати червоним. І щойно він це сказав, яйце почервоніло. Традиція фарбувати яйця пов’язана з сорокаденниим постом. Під час цього посту кури не перестають нестися, але їсти яйця не можна. Тому, щоб яйця не зіпсувалися, господині варили їх, а потім фарбували у різні кольори. Завдяки цьому вони потім могли визначити за кольорами, які яйця свіжіші.

У магазині обирайте яйця у фірмовій упаковці зі штампом заводу

Найчастіше причина сальмонельозу в курки – це комбікорм, де є компоненти м’ясного походження, шматочки свинини, яловичини. Якщо сировина виявилася неякісною і зараженою, то сальмонела оселиться всередині курки. Захворювання може передаватися від курки до курки, але на птахофабриках це неприпустимо. Адже якщо захворіє одна курка, хвороба за місяць охопить весь курник. Закон зобов’язує ветлікарів на птахофермах перевіряти яйця на спеціальному обладнанні. Тому людина може не тільки поскаржитися лікарю, а й виграти суд проти виробника. Яйця у магазині повинні бути у фірмовій упаковці зі штампом заводу.

Запитуйте у продавця на ринку висновок лабораторного аналізу

Просвічуйте яйця на світлі

Сальмонела спочатку не міститься всередині яйця. Вона проникає туди через шкаралупу. У шкаралупі, яка тільки здається такою міцною, більше семи тисяч пор. Через ці отвори сальмонела потрапляє всередину за кілька діб. Чим свіжіше яйце, тим кращі його захисні функції.

Щоб під час варіння тріщини не розійшлися, Андрій Бабаєв радить змастити їх лимонним соком, а щоб білок не витік – додати у воду чайну ложку солі. Вона допоможе білку згорнутися, і він не розтічеться. Сипати сіль потрібно в холодну воду, перед тим як покласти туди яйця. Через свої хімічні властивості у солоній воді білок «згортається» швидше (наче запечатує тріщину). Краще класти яйця в холодну воду і варити їх на повільному вогні – так зменшується небезпека розтріскування.

Мийте яйця перед готуванням у розчині соди

Чим свіжіше яйце, тим воно безпечніше. «Якщо на маркуванні яйця зазначено літеру «Д», це означає, що яйце дієтичне, тобто найсвіжіше і найкорисніше – йому не більше семи днів, – каже Андрій Бабаєв. – Буква «С» – це яйце столове. Йому до 25 днів, воно не таке свіже, як дієтичне».

Обирайте яйця, марковані літерою «Д»

Дієтичним вважається яйце, яке не буде зберігатися при мінусовій температурі та має бути реалізоване протягом 7 діб. День його «появи на світ» не рахується. Тобто «дієтичне» – це не якийсь особливий сорт, а просто дуже свіже яйце. Крім букв «Д» і «С» Андрій Бабаєв радить звернути увагу на дату фасування, дату збору яєць і термін придатності. Дата фасування може бути вказана як на яйцях, так і на упаковці. Вона практично не несе для нас цінної інформації. Адже до моменту фасування невідомо, скільки яйця могли зберігатися. Дата збору яєць – зовсім інший показник. Це день, коли курка знесла яйця. З цієї дати ведеться відлік їхнього терміну придатності, який не може бути більше 25 днів.

Обирайте яйця з матовою поверхнею

Щоб дізнатися, як визначити свіжість домашніх яєць, Костянтин Грубич відправився в село. «Я тільки на яйце гляну, відразу бачу: одне матове, а інше – глянцеве, ніби лисніє, – каже власниця сільського курника Марія Степанівна. – Матове – це свіже яйце. Якщо ж яйце починає блищати, ніби маслом хтось намазав, то це вже яйце далеко не першої свіжості».

Дивіться на яйце у «підзорну трубу»

А ось її сусідка користується іншим способом: «Я скручую газету і дивлюся на яйце, як у підзорну трубу, піднявши його на світло, – розповідає господиня Надія. – Якщо яйцю немає і тижня, то там все чітко видно: жовток, плівка, все жовто-помаранчевого приємного кольору. І зародка не видно. Після тижня вже і плямочка від зародка з’являється. А якщо яйце старе, то всередині все буде каламутне – білок і жовток не розрізняються».

Дайте яйцям попірнати у солоній воді

Цей феномен з наукової точки зору пояснив Андрій Бабаєв: «Вся справа в повітряній камері яйця. У дієтичного яйця вона не більше 7 мм. Чим довше пролежить яйце, тим більше і більше повітря в ньому опиниться. В результаті воно буде легше, вміст бовтатиметься і воно спливе у воді».

Поширена помилка – це зберігати яйця у бічних дверцятах холодильника. Ми смикаємо їх туди-сюди, температура коливається – через перепади яйця вбирають сторонні запахи і швидко псуються. Також важливо зберігати яйця у відділі з кришкою.

Повітряна камера (вуглекислий газ) знаходиться в тупому кінці яйця. Якщо перевернути його, то газ буде підніматися через все яйце, і воно зіпсується швидше. Тому всі яйця потрібно складати в закритий лоточок гострим кінцем вниз і розміщувати біля задньої стінки холодильника, де температура найнижча. Так яйця можуть зберігатися після збору 35 днів.

Змастіть яйця олією

Якщо у вас немає холодильника (наприклад, на дачі), Костянтин Грубич рекомендує скористатися стародавнім способом. Наші предки заливали яйця спеціальним розчином вапна – так яйця могли зберігатися до року. Негашене вапно заливали водою, ретельно перемішували, давали відстоятися 12 годин, а потім акуратно заливали яйця. Сьогодні, правда, є більш простий спосіб. Можна просто змастити яйця олією, яка створить захисну плівку. Потім яйця потрібно загорнути в папір, старі газети або фольгу. Також можна намащені яйця пересипати сіллю, піском або соломою. Пересипавши яйця шарами, їх можна довго зберігати в підвалі або іншому прохолодному і темному місці.

Яйця, які ви збираєтеся варити, краще заздалегідь дістати з холодильника. Адже якщо вони будуть холодними, то потріскаються. Покладіть яйця в холодну воду, додайте ложку солі і починайте варити.

Не використовуйте для крашанок лежані яйця

При варінні будь-яке яйце (і свіже, і не дуже) нагрівається, повітря всередині, розширившись, починає шукати вихід. У шкаралупі є пори, але якщо яйце нагрівається дуже швидко, цей «запобіжний клапан» зі своїми обов’язками не справляється, тиск всередині яйця сильно підвищується і шкаралупа тріскається. А в лежаних яйцях повітряний мішок збільшується – повітря всередині стає більше, і йому потрібно більше часу, щоб «вийти» назовні. Але воно не завжди встигає, і яйце тріскається.

Для крашанок обирайте маленькі яйця

Не зациклюйтеся на білих або коричневих яйцях

Багато хто вважає, що для крашанок підходять тільки білі яйця, мовляв, коричневі потім красиво не пофарбувати. Але Костянтин Грубич радить вчинити з коричневими яйцями так: взяти свіжий буряк і натерти його на терці, поставити на вогонь, туди ж покласти яйця – вийде чудовий червоний колір.

Люди часто розмірковують, які ж яйця корисніші: білі чи коричневі. Зі смаком зрозуміло – вони не розрізняються. Однак в народі побутує думка, що коричневі яйця корисніші для здоров’я. Андрій Бабаєв запевняє, що харчова цінність яєць з коричневою і білою шкаралупою нічим не відрізняється, адже це доводять лабораторні дослідження. В обох випадках на 100 грамів однакова кількість протеїну та інших корисних речовин. Єдина відмінність – в коричневих яйцях трохи більше кальцію, але це означає лише одне – міцніша шкаралупа.

Колір шкаралупи залежить від виду курочок. Одомашнені породи несуть білі яйця. А азіатські несуть коричневі – ці курочки приїхали до нас з іншого клімату, довго були дикими і раніше маскували свої яйця в землі та висохлій траві.

