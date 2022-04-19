Як прикрасити паски на Великдень: квіти в малайзійській техніці
19.04.2022
Кондитер Мері Товмасян, фіналістка конкурсу від «Все буде добре», навчить, як прикрасити паски на Великдень 2022 своїми руками за допомогою малайзійської техніки, призначеної для створення квіткових композицій з крему.
Для початку необхідно спекти паску за улюбленим рецептом і покрити її жовтогарячою глазур’ю.
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Інгредієнти для глазурі:
- Желатинова маса – 1,5 ч. л .;
- Вода – 4 ст. л.;
- Цукор – 200 г;
- Морквяний сік – 4 ст. л.
Готуємо жовтогарячу глазур для паски:
- Воду з цукром довести до кипіння, постійно помішуючи.
- Варити до повного розчинення цукру.
- Зняти з вогню. Помішуючи, додати желатинову масу і морквяний сік.
- Збивайте суміш у блендері до однорідної консистенції.
- Не чекаючи загуснення желатину, вкрийте глазур’ю паску.
Відмінністю малайзійської техніки є використання крему на швейцарській мерензі, а не звичайного масляного.
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Інгредієнти для крему:
- Яєчний білок – 4 шт .;
- Цукор – 180 г;
- Масло вершкове – 200 г;
- Сік шпинату, сік моркви, какао – для забарвлення крему, на око
Приготування крему:
- На паровій бані, безперервно помішуючи, розчинити цукор у білках.
- Зняти з вогню, перелити в чисту суху ємність і збивати до утворення стійких піків.
- Знизивши швидкість збивання, поступово додавати масло кімнатної температури.
- Збивати далі до повного розчинення масла і набуття кремом глянцю.
- Розділіть крем на частини. Одну залиште білою, в інші додайте наші красителі. За допомогою кондитерських мішків і різних насадок прикрасьте паски декором.
- Квіти формуються окремо на кондитерському цвяху (можна зробити з олівця або спиці і пластикової кришечки), покритому пергаментом, і застигають у холодильнику. Листя і гілочки верби «малюються» безпосередньо на пасці. Потім квіти манікюрними ножицями акуратно викладають на листя.
Video: Як прикрасити паски на Великдень: квіти в малайзійській техніці
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