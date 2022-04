Кондитер Мері Товмасян, фіналістка конкурсу від «Все буде добре», навчить, як прикрасити паски на Великдень 2022 своїми руками за допомогою малайзійської техніки, призначеної для створення квіткових композицій з крему.

Для початку необхідно спекти паску за улюбленим рецептом і покрити її жовтогарячою глазур’ю.

Інгредієнти для глазурі:

Готуємо жовтогарячу глазур для паски:

Відмінністю малайзійської техніки є використання крему на швейцарській мерензі, а не звичайного масляного.

Інгредієнти для крему:

Приготування крему:

