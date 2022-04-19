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Як прикрасити паски на Великдень: квіти в малайзійській техніці

19.04.2022

Кондитер Мері Товмасян, фіналістка конкурсу від «Все буде добре», навчить, як прикрасити паски на Великдень 2022 своїми руками за допомогою малайзійської техніки, призначеної для створення квіткових композицій з крему.

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Для початку необхідно спекти паску за улюбленим рецептом і покрити її жовтогарячою глазур’ю.

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Інгредієнти для глазурі:

  • Желатинова маса – 1,5 ч. л .;
  • Вода – 4 ст. л.;
  • Цукор – 200 г;
  • Морквяний сік – 4 ст. л.

Готуємо жовтогарячу глазур для паски:

  1. Воду з цукром довести до кипіння, постійно помішуючи.
  2. Варити до повного розчинення цукру.
  3. Зняти з вогню. Помішуючи, додати желатинову масу і морквяний сік.
  4. Збивайте суміш у блендері до однорідної консистенції.
  5. Не чекаючи загуснення желатину, вкрийте глазур’ю паску.

Відмінністю малайзійської техніки є використання крему на швейцарській мерензі, а не звичайного масляного.

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Інгредієнти для крему:

  • Яєчний білок – 4 шт .;
  • Цукор – 180 г;
  • Масло вершкове – 200 г;
  • Сік шпинату, сік моркви, какао – для забарвлення крему, на око

Приготування крему:

  1. На паровій бані, безперервно помішуючи, розчинити цукор у білках.
  2. Зняти з вогню, перелити в чисту суху ємність і збивати до утворення стійких піків.
  3. Знизивши швидкість збивання, поступово додавати масло кімнатної температури.
  4. Збивати далі до повного розчинення масла і набуття кремом глянцю.
  5. Розділіть крем на частини. Одну залиште білою, в інші додайте наші красителі. За допомогою кондитерських мішків і різних насадок прикрасьте паски декором.
  6. Квіти формуються окремо на кондитерському цвяху (можна зробити з олівця або спиці і пластикової кришечки), покритому пергаментом, і застигають у холодильнику. Листя і гілочки верби «малюються» безпосередньо на пасці. Потім квіти манікюрними ножицями акуратно викладають на листя.

Video: Як прикрасити паски на Великдень: квіти в малайзійській техніці

Як прикрасити паску? Техніка прикрашання великодньої паски від Все Буде Добре. Малайзійська техніка прикрашання паски

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