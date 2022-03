Як зварити макарони, щоб вони не злипалися? Практично кожній господині знайома проблема злиплих макаронів. Одні варяться добре, а більш дешеві вічно злипаються? Досить переплачувати! Сергій Калінін розповів, як зварити макарони навіть з м’яких сортів пшениці, щоб вони залишалися розсипчастими!

Більше на тему: Як швидко зварити кашу: секрети

Можливо, ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся, що головний секрет Сергія Калініна полягає в тому, що макарони слід обсмажити перед варінням на сковороді! Це трохи незвично, але таким чином вони зваряться швидше, не будуть злипатися і розварюватися.

Більше на тему: Пельмені домашні: рецепт приготування

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.