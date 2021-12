А чому б цього разу не зробити сукню на Новий рік своїми руками? У «Все буде добре» є чудові варіанти дуже простих у виконанні моделей, які чудово підійдуть для святкових урочистостей взимку. Детальніше про те, як пошити плаття на Новий рік 2022, читайте в матеріалі.

Найкращим варіантом для святкування Нового року як вдома, так і в клубі, буде коктейльна сукня – полегшений варіант вечірньої. Коктейльна сукня має вкорочену спідницю й не стримує рухів. Кілька інструкцій, як зробити коротку сукю своїми руками на Новий Рік 2022, дивіться у відео.

Наприклад:

Перш ніж приступати до роботи з трикотажем, врахуйте, що для досягнення найкращого результату необхідно використовувати правильні інструменти. Голки потрібно брати спеціальні, зі скругленим кінчиком. Такі голки розсовують нитки й не проривають їх. А отже, стрілка по тканині не піде. Такі голки існують і для ручного шиття, і для машинок. Уважно читайте маркування: на упаковці можна знайти напис «Jersy» або «ball-point». На малюнку нижче нас цікавать голка № 3.

Повернемось до наших суконь. Якщо ви будете зустрічати Новий рік 2022 в теплі, спробуйте таку асиметричну модель:

Оскільки трикотажне полотно добре тягнеться саме по собі, для пошиття не підходять звичайні котушкові нитки (особливо із запасів старшого покоління вашої родини) – шов може просто луснути! Нитка має бути еластичною. Перед купівлею порадьтеся з продавцем швейної фурнітури.

І нарешті, довга сукня від дизайнера Катерини Стецюк. Створіть новорічний образ з нуля. Ось побачите, ви підкорите всіх своїм вбранням.

