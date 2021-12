Не знаєте, як утеплити квартиру своїми руками? Професіонали Гришко Єрмолин та Ольга Волкова покажуть, що потрібно робити! Дізнайтеся найкращі способи утеплення житла, котрі застосовують навіть у Канаді! Подробиці в матеріалі.

Більше на тему: Засіб від промокання взуття: секрет Костянтина Грубича

У кожній квартирі існує кілька джерел надходження холоду, які потрібно усунути для збереження тепла. Головним з них є дерев’яні вікна. Часто в них є невеликі щілини, що пропускають холод. Зашпаклюйте їх – і проблема вирішена:

Також, щоб зменшити втрату тепла через вікно, поставте на підвіконня кімнатні рослини. Вони візьмуть перший удар холоду на себе.

Більше на тему: Як із труб ПВХ зробити журнальний столик, світильник та перегородку для кімнати

Ще однією причиною холоду в квартирі є тонкі стіни. Повісивши на них щось, ви зможете їх утеплити. Наприклад, зробіть своїми руками панно з фетру. Цей матеріал має хороші теплоізоляційні властивості.

Важливо пам’ятати: щоб у квартирі стало тепліше, потрібні додаткові джерела тепла. Ними можуть стати саморобні сонячні панелі.

Інструкція з виготовлення сонячної панелі своїми руками:

Більше на тему: Як почистити матрац від плям: поради Костянтина Грубича

Більше подробиць дивіться у відео!

Читайте нас також в Viber и Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.