Не знаєте, як утеплити квартиру своїми руками? Професіонали Гришко Єрмолин та Ольга Волкова покажуть, що потрібно робити! Дізнайтеся найкращі способи утеплення житла, котрі застосовують навіть у Канаді! Подробиці в матеріалі.

Більше на тему: Засіб від промокання взуття: секрет Костянтина Грубича

У кожній квартирі існує кілька джерел надходження холоду, які потрібно усунути для збереження тепла. Головним з них є дерев’яні вікна. Часто в них є невеликі щілини, що пропускають холод. Зашпаклюйте їх – і проблема вирішена:

Візьміть парафінову свічку, й розтопіть її на водяній бані. Ще гарячий парафін наберіть у шприц, а потім залийте всі щілини в рамі вікна. Застиглий парафін стане перешкодою для холоду та вітру.

Також, щоб зменшити втрату тепла через вікно, поставте на підвіконня кімнатні рослини. Вони візьмуть перший удар холоду на себе.

Більше на тему: Як із труб ПВХ зробити журнальний столик, світильник та перегородку для кімнати

Ще однією причиною холоду в квартирі є тонкі стіни. Повісивши на них щось, ви зможете їх утеплити. Наприклад, зробіть своїми руками панно з фетру. Цей матеріал має хороші теплоізоляційні властивості.

Важливо пам’ятати: щоб у квартирі стало тепліше, потрібні додаткові джерела тепла. Ними можуть стати саморобні сонячні панелі.

Інструкція з виготовлення сонячної панелі своїми руками:

Візьміть бляшані банки та відріжте їх кришки з одного боку або зробіть в них великі отвори. З іншого боку зробіть розріз на 4 частини й за допомогою ножиць для металу загніть їх, як лопаті вентилятора. Таким чином, ви створите завихрення повітря, й воно ефективніше підійматиметься колектором. Потім готові банки склейте між собою та вставте труби в раму. Для таких цілей краще використовувати вже готові рами у вигляді дверного отвору або віконної рами. У рамі зробіть отвори для входу та виходу повітря. Потім вставте її в коробку аналогічного розміру. Дно коробки вистеліть термоізоляційним матеріалом. Щоб банки краще нагрівали повітря, пофарбуйте їх у чорний колір. Потім обмотайте плівкою батарею, щоб тепло не розсіювалося. Для кращої подачі повітря можна використовувати вентилятор для ПК (кулер). Потім розмістіть панель на вікні на сонячній стороні житла та насолоджуйтеся теплом у квартирі.

Більше на тему: Як почистити матрац від плям: поради Костянтина Грубича

Більше подробиць дивіться у відео!

Video: Як утеплити квартиру своїми руками: поради від професіоналів Гриша Єрмолин і Ольга Волкова покажуть, як утеплити квартиру своїми руками! Дізнайтеся найкращі способи утеплення житла від професіоналів у нашому матеріалі

Читайте нас також в Viber и Telegram СТБ