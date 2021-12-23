Как утеплить квартиру своими руками: советы от профессионалов
Не знаете, как утеплить квартиру своими руками? Профессионалы Гриша Ермолин и Ольга Волкова покажут, что нужно делать! Узнайте лучшие способы утепления жилья, которые применяют даже в Канаде! Подробности в материале.
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В каждой квартире есть несколько источников поступления холода, которые нужно устранить для сохранения тепла. Главным из них являются деревянные окна. Часто в них есть небольшие щели, которые пропускают холод. Заделайте их – и проблема решена:
- Возьмите парафиновую свечу, и растопите ее на водяной бане.
- Еще горячий парафин наберите в шприц, а затем залейте все щели в раме окна. Застыв, парафин станет преградой холоду и ветру.
Также, чтобы уменьшить потерю тепла через окно, заставьте подоконник комнатными растениями. Они примут первый удар холода на себя.
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Еще одной причиной утечки тепла в квартире являются тонкие стены. Повесив на них что-то, вы сможете их утеплить. Например, сделайте своими руками панно из фетра. Этот материал обладает хорошими теплоизолирующими свойствами.
Важно помнить: чтобы в квартире стало теплее, нужны дополнительные источники тепла. Ими могут стать самодельные солнечные панели.
Инструкция по изготовлению самодельной солнечной панели:
- Возьмите жестяные банки и отрежьте их крышки с одной стороны, или проделайте в них большие отверстия.
- С другой стороны сделайте разрез на 4 части, и с помощью ножниц для металла загните их как лопасти вентилятора. Таким образом, вы создадите завихрение воздуха, и он более эффективно будет подниматься по коллектору.
- Затем готовые банки склейте между собой и вставьте трубы в раму. Для этих целей лучше использовать уже готовые рамы в виде дверного проема или оконной рамы.
- В раме сделайте отверстия для входа и выхода воздуха. Затем вставьте ее в коробку аналогичного размера. Дно коробки выстелите термоизоляционным материалом.
- Чтобы банки лучше нагревали воздух, покрасьте их в черный цвет.
- Затем обмотайте пленкой батарею, чтоб тепло не рассеивалось. Для лучшей подачи воздуха можно использовать вентилятор для ПК (кулер).
- Затем поместите панель на окне на солнечной стороне жилья и наслаждайтесь теплом в квартире.
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