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Как утеплить квартиру своими руками: советы от профессионалов

23.12.2021

Не знаете, как утеплить квартиру своими руками? Профессионалы Гриша Ермолин и Ольга Волкова покажут, что нужно делать! Узнайте лучшие способы утепления жилья, которые применяют даже в Канаде! Подробности в материале.

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В каждой квартире есть несколько источников поступления холода, которые нужно устранить для сохранения тепла. Главным из них являются деревянные окна. Часто в них есть небольшие щели, которые пропускают холод. Заделайте их – и проблема решена:

  1. Возьмите парафиновую свечу, и растопите ее на водяной бане.
  2. Еще горячий парафин наберите в шприц, а затем залейте все щели в раме окна. Застыв, парафин станет преградой холоду и ветру.

Также, чтобы уменьшить потерю тепла через окно, заставьте подоконник комнатными растениями. Они примут первый удар холода на себя.

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Еще одной причиной утечки тепла в квартире являются тонкие стены. Повесив на них что-то, вы сможете их утеплить. Например, сделайте своими руками панно из фетра. Этот материал обладает хорошими теплоизолирующими свойствами.

Важно помнить: чтобы в квартире стало теплее, нужны дополнительные источники тепла. Ими могут стать самодельные солнечные панели.

Инструкция по изготовлению самодельной солнечной панели:

  1. Возьмите жестяные банки и отрежьте их крышки с одной стороны, или проделайте в них большие отверстия.
  2. С другой стороны сделайте разрез на 4 части, и с помощью ножниц для металла загните их как лопасти вентилятора. Таким образом, вы создадите завихрение воздуха, и он более эффективно будет подниматься по коллектору.
  3. Затем готовые банки склейте между собой и вставьте трубы в раму. Для этих целей лучше использовать уже готовые рамы в виде дверного проема или оконной рамы.
  4. В раме сделайте отверстия для входа и выхода воздуха. Затем вставьте ее в коробку аналогичного размера. Дно коробки выстелите термоизоляционным материалом.
  5. Чтобы банки лучше нагревали воздух, покрасьте их в черный цвет.
  6. Затем обмотайте пленкой батарею, чтоб тепло не рассеивалось. Для лучшей подачи воздуха можно использовать вентилятор для ПК (кулер).
  7. Затем поместите панель на окне на солнечной стороне жилья и наслаждайтесь теплом в квартире.

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Больше подробностей смотрите в видео!

Video: Как утеплить квартиру своими руками: советы от профессионалов

Гриша Ермолин и Ольга Волкова покажут, как утеплить квартиру своими руками! Узнайте лучшие способы утепления жилья от профессионалов в нашем материале

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