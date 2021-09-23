Консервовані кавуни: рецепт
23.09.2021
Літо було досить врожайним на кавуни, а ви все не можете вигадати, куди їх подіти? У студії «Все буде добре» відкрився неймовірний рецепт солодких консервованих кавунів. Ми впевнені, що вони стануть смачним частуванням для ваших рідних та близьких узимку. Детальний рецепт — в нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Кавун – 0.5 шт.
- Кабачок – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Ананасовий сік – 700 мл
- Цукор – 2 ст. л.
- Лимонна кислота – 1 ч. л.
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Приготування:
- Простерилізувати банки. Для цього потрібно залити їх окропом і накрити кришками.
- Підготувати порційні шматки кавуна для закладання в банку. Для цього необхідно вирізати з м’якоті кульки за допомогою звичайної чайної ложки чи ложки для морозива.
- З кабачка зняти шкірку та нарізати його кільцями.
- Приготувати маринад. Поставити ананасовий сік на вогонь, додати цукор, лимонну кислоту та нарізаний лимон. Довести маринад до кипіння. Додати в нього кабачки, протягом 15 хвилин проварити їх у маринаді.
- Скласти шматки кавуна в банки, залити гарячим маринадом.
- Закатати банки кришками.
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