Відпочинок в Україні – це цілком гарний вибір, адже нам справді є що показати. Надія Матвєєва особливо любить такий відпочинок, адже їхати недалеко і в будь-який момент можна повернутися додому. До того ж це так економно! Більше інформації про те, куди поїхати в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Подорожуючи Україною, можна добре заощадити і отримати багато позитивних емоцій. Наша країна сповнена краси! І зараз, влітку, все буде виглядати, як в казці, головне – правильно вибрати маршрут.

Надія розповіла, що перше, що вона любить, – це Західна Україна, м. Берегове, адже там є термальні води «Косино»:

Друге місце – Львів: «Там дуже красиво, це місто-казка, в яке закохуєшся з першого погляду». Надія розповіла, що місцеві жителі з повагою ставляться до приїжджих.

Якщо ви любите шопінг, то будете здивовані доступністю цін в місцевих магазинах. Вони набагато нижчі порівняно з іншими країнами, а товар – якісний. Тому можна накупити купу подарунків і ні в чому собі не відмовляти.

А куди ще їхати? Одеса – вона чудова: «Нею просто чудово прогулюватися, насолоджуватися життям, релаксувати», – розповіла Надія. Тут прекрасно слухати вечорами живу музику, яка створює особливий настрій. А скільки в Одесі пам’яток і цікавих місць. Чого тільки вартий Одеський оперний театр, який є справжнім архітектурним шедевром 1887 року.

Наступним містом, яке увійшло до списку найкращих для подорожі за версією Надії Матвєєвої, став Харків. Тут теж повториться стандартна, але правдива фраза про те, що місто шалено гарне. Зірка радить завітати до скверу Перемоги і насолодитися прекрасним видом дзеркального струменя. Відомо, що побудували цей шедевр після війни в 1947 році. Неймовірно чудовий фонтан красується в дуеті з альтанкою. Він дійсно гарний, та ще й має свою історичну цінність. Особлива атмосфера в особливому місці.

Вулиця Корзо і ще кілька невеликих вуличок навколо є історичним центром міста. Тому, якщо хочете побачити збережений клаптик середньовічного міста, то вперед! Тут ви можете знайти неймовірну кількість цікавих місць, наприклад, пам’ятник ліхтарнику дяді Колі, глобус Ужгорода, дегустаційний зал «Шардоне».

Зірка радить обов’язково побувати і в Умані. Це те місто, у якому варто побувати. Там є шалено красивий парк, який нагадує казкову картину талановитого художника. У таких місцях здійснюються мрії та народжуються нові, теплі історії.

