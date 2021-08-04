Незвичайний рецепт приготування кабачкової ікри пропонує кулінарний експерт «Все буде добре» Ігор Місевич. Щоб урізноманітнити смак звичної страви, він додав до неї… яблуко! Приготована за таким рецептом ікра здивує вас багатством смаку. Як зробити кабачкову ікру з яблуком, читайте в покроковому рецепті.

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Інгредієнти:

Кабачок – 600-700 г

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Часник – 3-4 зубчики

Яблука (краще кислі) – 3-5 шт.

Рослинна олія для смаження

А також: сіль, зелень

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Приготування:

На сковороді на рослинній олії обсмажити дрібно нарізану цибулю до легкого рум’янцю. До цибулі додати нарізаний на невеликі кубики кабачок. Тушкувати 10 хвилин. Потім додати яблука, очищені від шкірки і натерті на крупній тертці – 3-5 шт., взалежності від розміру. Краще підійдуть кислуваті. Тушкувати все разом до готовності – до випаровування рідини. Солимо за смаком. В кінці додати 3-4 шт. дрібно нарізаного часнику.

Яблука тут виступають заміною помідорам, дають приємний кисло-солодкий смак. Можна сюди ж додати солодкий перець на початку приготування, а також на любителя – гострий перець чилі.

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