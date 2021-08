Незвичайний рецепт приготування кабачкової ікри пропонує кулінарний експерт «Все буде добре» Ігор Місевич. Щоб урізноманітнити смак звичної страви, він додав до неї… яблуко! Приготована за таким рецептом ікра здивує вас багатством смаку. Як зробити кабачкову ікру з яблуком, читайте в покроковому рецепті.

Більше на тему: Дієтичні страви з кабачків: топ-5 варіантів приготування

Інгредієнти:

Більше на тему: Страви з кабачків: 10 простих рецептів

Приготування:

Яблука тут виступають заміною помідорам, дають приємний кисло-солодкий смак. Можна сюди ж додати солодкий перець на початку приготування, а також на любителя – гострий перець чилі.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.