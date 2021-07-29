Лущиться шкіра, нерівномірна засмага зі світлими і темними плямами – вам знайома така проблема? Косметолог Ольга Метельська розповість, як їй запобігти! Вона знає, як за допомогою моркви та вівсянки врятувати вашу шкіру в спекотний період року.

Інгредієнти:

морква– 1 шт.;

вівсяні пластівці – 4 ч. л.;

кефір – 4 ч. л.;

апельсинова ефірна олія – 3 краплі

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Приготування:

З моркви видавлюємо сік. Вівсяні пластівці дрібнимо і запарюємо. Змішуємо сік з вівсяною кашею, добре перемішуємо. Додаємо апельсинову ефірну олію. Залишаємо суміш на 25-30 хвилин, чекаємо, поки вона набубнявіє. Наносимо на шкіру на 10-15 хвилин, після чого змиваємо водою. Використовувати тільки ввечері!

Ефект: такий пілінг незамінний для жирної шкіри, оскільки знімає запальні процеси, нормалізує роботу сальних залоз, очищає пори і запобігає появі вугрів. Ваша шкіра стане ідеальною і буде готова до прийому сонячних ван.

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