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Пілінг з моркви та вівсянки для ідеальної засмаги

29.07.2021

Лущиться шкіра, нерівномірна засмага зі світлими і темними плямами – вам знайома така проблема? Косметолог Ольга Метельська розповість, як їй запобігти! Вона знає, як за допомогою моркви та вівсянки врятувати вашу шкіру в спекотний період року.

Інгредієнти:

  • морква– 1 шт.;
  • вівсяні пластівці  – 4 ч. л.;
  • кефір – 4 ч. л.;
  • апельсинова ефірна олія – 3 краплі

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Приготування:

  1. З моркви видавлюємо сік.
  2. Вівсяні пластівці дрібнимо і запарюємо.
  3. Змішуємо сік з вівсяною кашею, добре перемішуємо.
  4. Додаємо апельсинову ефірну олію.
  5. Залишаємо суміш на 25-30 хвилин, чекаємо, поки вона набубнявіє.
  6. Наносимо на шкіру на 10-15 хвилин, після чого змиваємо водою. Використовувати тільки ввечері!

Ефект: такий пілінг незамінний для жирної шкіри, оскільки знімає запальні процеси, нормалізує роботу сальних залоз, очищає пори і запобігає появі вугрів. Ваша шкіра стане ідеальною і буде готова до прийому сонячних ван.

Video: Пілінг з моркви та вівсянки для ідеальної засмаги

Пілінг з моркви і вівсянки допоможе впоратися з лущенням шкіри та зробити загар рівномірним. Як зробити пілінг з моркви в домашніх умовах - читайте в матеріалі

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