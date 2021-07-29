Пілінг з моркви та вівсянки для ідеальної засмаги
29.07.2021
Лущиться шкіра, нерівномірна засмага зі світлими і темними плямами – вам знайома така проблема? Косметолог Ольга Метельська розповість, як їй запобігти! Вона знає, як за допомогою моркви та вівсянки врятувати вашу шкіру в спекотний період року.
Інгредієнти:
- морква– 1 шт.;
- вівсяні пластівці – 4 ч. л.;
- кефір – 4 ч. л.;
- апельсинова ефірна олія – 3 краплі
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Приготування:
- З моркви видавлюємо сік.
- Вівсяні пластівці дрібнимо і запарюємо.
- Змішуємо сік з вівсяною кашею, добре перемішуємо.
- Додаємо апельсинову ефірну олію.
- Залишаємо суміш на 25-30 хвилин, чекаємо, поки вона набубнявіє.
- Наносимо на шкіру на 10-15 хвилин, після чого змиваємо водою. Використовувати тільки ввечері!
Ефект: такий пілінг незамінний для жирної шкіри, оскільки знімає запальні процеси, нормалізує роботу сальних залоз, очищає пори і запобігає появі вугрів. Ваша шкіра стане ідеальною і буде готова до прийому сонячних ван.
Video: Пілінг з моркви та вівсянки для ідеальної засмаги
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