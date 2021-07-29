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Пилинг из моркови и овсянки для идеального загара

29.07.2021

Шелушащаяся кожа, неравномерный загар со светлыми и темными пятнами – вам знакома такая проблема? Косметолог Ольга Метельская расскажет, как ее предотвратить! Она знает, как с помощью моркови и овсянки спасти вашу кожу в знойный период года.

Ингредиенты:

  • морковь – 1 шт.;
  • овсяные хлопья – 4 ч. л.;
  • кефир – 4 ч. л.;
  • апельсиновое эфирное масло – 3 капли

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Приготовление:

  1. Из моркови выдавливаем сок.
  2. Запариваем мелко перемолотые овсяные хлопья.
  3. Смешиваем сок (2 ч. л.) с овсяной кашей, хорошо перемешиваем.
  4. Добавляем апельсиновое эфирное масло и кефир.
  5. Оставляем смесь на 25-30 мин, ждем, пока она набухнет.
  6. Наносим на влажную кожу на 10-15 минут, после чего смываем водой. Использовать только вечером!

Эффект: такой пилинг незаменим для жирной кожи, так как снимает воспалительные процессы, нормализует работу сальных желез, очищает поры и предотвращает появление угрей. Ваша кожа станет идеальной и будет готова к приему солнечных ванн.

Video: Пилинг из моркови и овсянки для идеального загара

Пилинг из моркови и овсянки поможет справиться с шелушащейся кожей и сделать загар равномерным. Как сделать пилинг из моркови в домашних условиях - читайте в материале

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