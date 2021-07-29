Шелушащаяся кожа, неравномерный загар со светлыми и темными пятнами – вам знакома такая проблема? Косметолог Ольга Метельская расскажет, как ее предотвратить! Она знает, как с помощью моркови и овсянки спасти вашу кожу в знойный период года.

Ингредиенты:

морковь – 1 шт.;

овсяные хлопья – 4 ч. л.;

кефир – 4 ч. л.;

апельсиновое эфирное масло – 3 капли

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Приготовление:

Из моркови выдавливаем сок. Запариваем мелко перемолотые овсяные хлопья. Смешиваем сок (2 ч. л.) с овсяной кашей, хорошо перемешиваем. Добавляем апельсиновое эфирное масло и кефир. Оставляем смесь на 25-30 мин, ждем, пока она набухнет. Наносим на влажную кожу на 10-15 минут, после чего смываем водой. Использовать только вечером!

Эффект: такой пилинг незаменим для жирной кожи, так как снимает воспалительные процессы, нормализует работу сальных желез, очищает поры и предотвращает появление угрей. Ваша кожа станет идеальной и будет готова к приему солнечных ванн.

Video: Пилинг из моркови и овсянки для идеального загара Пилинг из моркови и овсянки поможет справиться с шелушащейся кожей и сделать загар равномерным. Как сделать пилинг из моркови в домашних условиях - читайте в материале