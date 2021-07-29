Пилинг из моркови и овсянки для идеального загара
29.07.2021
Шелушащаяся кожа, неравномерный загар со светлыми и темными пятнами – вам знакома такая проблема? Косметолог Ольга Метельская расскажет, как ее предотвратить! Она знает, как с помощью моркови и овсянки спасти вашу кожу в знойный период года.
Ингредиенты:
- морковь – 1 шт.;
- овсяные хлопья – 4 ч. л.;
- кефир – 4 ч. л.;
- апельсиновое эфирное масло – 3 капли
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Приготовление:
- Из моркови выдавливаем сок.
- Запариваем мелко перемолотые овсяные хлопья.
- Смешиваем сок (2 ч. л.) с овсяной кашей, хорошо перемешиваем.
- Добавляем апельсиновое эфирное масло и кефир.
- Оставляем смесь на 25-30 мин, ждем, пока она набухнет.
- Наносим на влажную кожу на 10-15 минут, после чего смываем водой. Использовать только вечером!
Эффект: такой пилинг незаменим для жирной кожи, так как снимает воспалительные процессы, нормализует работу сальных желез, очищает поры и предотвращает появление угрей. Ваша кожа станет идеальной и будет готова к приему солнечных ванн.
Video: Пилинг из моркови и овсянки для идеального загара
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