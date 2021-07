Правильні кришки для консервації збережуть ваші закрутки на всю зиму, а банки ніколи не вибухнуть. Як вибрати кришки для консервації, розповідаємо в матеріалі.

Неправильно вибрана, неякісна кришка або тара може стати причиною того, що в нашій закрутці почнуть активно розмножуватися мікроорганізми – саме вони виділяють газ, під натиском якого піддувається кришка. Добре почуваються в консервації й бактерії, які спричиняють смертельно небезпечний ботулізм.

Раніше вибір кришок був невеликим, всі користувалися простими бляшаними кришками – інших просто не було! Зате зараз цілих 4 види, і в кожного – свої особливості, плюси та мінуси.

Коштує одна бляшана кришечка приблизно 1 грн. Продукт універсальний – закривати можна що завгодно: і солодку, і солону консервацію.

Однак не всі вони однакові: одні покриті лаком, інші – ні. Кришки з білої нелакованої жерсті не підходять для консервування кислих плодів, які окислюють олово. Розчиняючись, воно надає консервам неприємного «металевого» присмаку і чорнильно-фіолетового кольору.

Найбезпечніші кришки – лаковані. Вони, звичайно, коштують дорожче, але різниця в ціні невелика. Перевірити якість лаку досить просто. Покриття має бути дуже стійким. Якісний лак не змивається навіть ацетоном. У таких кришок є термін придатності – 3 роки.

У цих кришок є перевага перед звичайними – термін зберігання не обмежений станом гумки, не потрібен консервувальний ключ. Ціна кришки – приблизно 2 грн. Підходять вони для консервації найрізноманітніших продуктів.

В ідеалі ґвинтові кришки одноразові, але можуть використовуватися й повторно, якщо стан різьби і покриття задовільний. Перевірити придатність кришки для повторного використання можна в такий спосіб: наливаємо воду в банку, закриваємо щільно кришку і перевертаємо догори дном, ставимо на папір, щоб побачити – протікає чи ні. Якщо ні, кришка вам ще послужить!

Недоліком таких кришок є необхідність використання певних банок, у яких різьба збігатиметься з кришкою. Ще один нюанс: оскільки ця кришка теж металева, купувати потрібно ті, у яких внутрішня сторона покрита лаком. Це загальне правило вибору звичайних кришок і кришок «твіст-офф».

Це не проста капронова кришка, а спеціальна – для консервації. На ній зазвичай пишуть «термокришка» або друкують коротку інструкцію з використання. Багато хто думає, що їх можна використовувати тільки після розгерметизації банки, проте це не так.

Не потрібні жодні консервувальні пристосування, зайві маніпуляції. Просто занурив кришку на 15 секунд у гарячу воду, швидко натягнув на банку – і готове.

Використовувати термокришку можна тільки один раз. Мабуть, найістотніший недолік – така кришка підходить переважно для консервації варення, компоту. Порада з консервації: після повного остигання в центрі кришки має утворитися невелике заглиблення – це означає, що кришка надіта правильно і створює вакуум у банці.

Це останнє слово «консервувальної» техніки! Коштує одна кришка недешево – 15 грн, зате може використовуватися не один раз, а до 200 разів. За насос потрібно буде віддати гривень 110, але це не дорожче, ніж за звичайний консервувальний ключ. Зате зусиль потрібно буде докласти набагато менше!

Використовувати такі кришки (до речі, їх перед використанням потрібно 2–3 хв. прокип’ятити) можна з будь-якими скляними банками – з різьбою чи без, неважливо. Головне – щоб горлечко було рівним, стандартного діаметру – 82 мм. І, звичайно ж, банка має бути без тріщин і відколів.

