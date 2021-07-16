Правильные крышки для консервации сохранят ваши закрутки на всю зиму, а банки никогда не взорвутся. Как выбрать крышки для консервации, рассказываем в материале.

Неправильно выбранная, некачественная крышка или тара может стать причиной того, что в нашей закатке начнут активно размножаться микроорганизмы – именно они выделяют газ, под напором которого вздувается крышка. Хорошо себя чувствуют в консервации и бактерии, которые вызывают смертельно опасный ботулизм.

Раньше выбор крышек был невелик, все пользовались простыми жестяными крышками – и других просто не было! Зато сейчас целых 4 вида, и у каждого – свои особенности, плюсы и минусы.

Жестяная

Стоит одна крышечка около 1 грн. Продукт универсальный – закрывать можно что угодно: и сладкую, и соленую консервацию.

Однако не все они одинаковые: одни покрыты лаком, другие – нет. Крышки из белой нелакированной жести не подходят для консервирования кислых плодов, которые окисляют олово. Растворяясь, оно придает консервам неприятный «металлический» привкус и чернильно-фиолетовый цвет.

Самые безопасные крышки – лакированные. Они, конечно, стоят дороже, но разница в цене невелика. Проверить качество лака довольно просто. Покрытие должно быть очень стойкое. Качественный лак не смывается даже ацетоном. У таких крышек есть срок годности – 3 года.

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Твист-офф (крышки с закруткой)

У этих крышек есть преимущество перед обычными – срок хранения не ограничен состоянием резинки, не нужен закаточный ключ. Цена крышки – около 2 грн. Подходит она для консервации самых разных продуктов.

В идеале винтовые крышки одноразовые, но могут использоваться и повторно, если позволяет состояние резьбы и покрытия. Проверить пригодность крышки для повторного использования можно таким способом: наливаем воду в банку, закрываем плотно крышку и переворачиваем вверх дном, ставим на бумагу, чтобы увидеть – протекает или нет. Если нет, крышка вам еще послужит!

Недостатком таких крышек является необходимость использования определенных банок, у которых резьба будет совпадать с крышкой. Еще один нюанс: так как эта крышка тоже металлическая, покупать нужно те, у которых внутренняя сторона покрыта лаком. Это общее правило выбора и обычных крышек, и крышек «твист-офф».

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Термокрышка

Это не простая капроновая крышка, а специальная – для консервации. На ней обычно пишут «термокрышка» или печатают короткую инструкцию по применению. Многие думают, что их можно использовать только после разгерметизации банки, однако это не так.

Не нужны никакие закаточные приспособления, лишние манипуляции. Просто окунул на 15 секунд в горячую воду, быстро натянул на банку – и готово.

Использовать термокрышку можно только один раз. Пожалуй, самый существенный недостаток состоит в том, что такие крышки подходят в основном для консервации варенья, компота. Совет по консервации: после полного остывания в центре крышки должно образоваться небольшое углубление – это значит, что крышка одета правильно и она создает вакуум в банке.

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Вакуумная

Это последнее слово «закаточной» техники! Стоит одна крышка недешево – 15 грн, зато может использоваться не единожды, а до 200 раз. За насос нужно будет отдать гривен 110, но это не дороже, чем за обычный консервный ключ. Зато усилий нужно будет приложить гораздо меньше!

Использовать такие крышки (кстати, их перед использованием нужно 2–3 мин. прокипятить) можно с любыми стеклянными банками – с резьбой или без, не важно. Главное – чтобы горлышко было ровным, стандартного диаметра – 82 мм. И, конечно же, банка должна быть без трещин и сколов.

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Video: Как выбрать крышки для консервации Правильные крышки для консервации сохранят ваши закрутки на всю зиму, а банки никогда не взорвутся. Как выбрать крышки для консервации, рассказываем в материале.