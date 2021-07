Щоб відчувати себе впевнено на пляжі, потрібно правильно вибрати купальник. Стиліст телеканалу СТБ розповів про те, як вибрати купальник за типом фігури.

Трикутник, або груша (вузька талія та широкі стегна). Власницям такої фігури не рекомендуються трусики-шорти, трусики з бічними зав’язками і зайвими деталями, тканини з блиском. Тут головна мета – позбутися акцентів на стегнах і зробити верх візуально більшим. Наприклад, за допомогою бюстгальтера пуш-ап. Що стосується нижньої частини купальника, то вона має бути однотонною, з високими вирізами – так ви візуально подовжите ноги. Якщо хочете цілісний купальник, то вибирайте модель або з об’ємними деталями зверху, або розділену на два блоки: яскравий вгорі, приглушений і однотонний – внизу.

Перевернутий трикутник (вузькі стегна та широкі плечі). Тут правила інші, ніж для «трикутника». Раджу відмовитися від купальників на тонких бретельках або без бретелей взагалі. Бажано, щоб верх був нейтральним. На такій фігурі найкраще сидітимуть купальники з товстими бретельками. Для нижньої частини підійдуть рюші, зав’язки по боках, смужки, контрастні деталі, шортики. Вибирайте також купальники з V-подібним вирізом. Але при цьому завжди залучайте якомога більше уваги до стегон.

Прямокутник (плечі, талія і стегна приблизно однакової ширини). Отже, такому типу фігури бракує жіночних вигинів. Тому відмовтеся від однотонних, простих класичних купальників і купальників з горизонтальними смужками. Якщо ви хочете купити собі цілісний купальник, то вибирайте вироби з різними симетричними вирізами, вставками, драпіруванням.

Овал (візуально плечі та стегна невеликі, а талія більша). Власницям такої фігури необхідно візуально зробити талію вужчою. Ваш купальник має бути з глибоким вирізом і добре підтримувати центральну частину тіла. Рюші або драпірування вгорі чи внизу також створять ілюзію талії. Цьому посприяють також темні й однотонні кольори в області талії. Якщо дозволяє комплекція, можна підібрати і цілісний купальник з бічними вирізами.

