Людмила Гончарова – відомий дієтолог, лікар-психіатр. На її думку, залежність від солодкого – психологічна проблема. Щоб не травмувати організм і психіку, не можна різко обмежувати доступ до солодкого, оскільки це веде до зриву. Цей метод є одним із найбільш дієвих і швидких способів скинути вагу!

Дозвольте собі раз в день шкідливі солодощі, щоб зняти емоційну напругу і не робити з солодкого «заборонений плід». Однак заборонено їсти більше 25 г простих вуглеводів за раз – це 3 цукерки або трішки плитки шоколаду один раз в день.

Забути про солодке і підняти настрій допоможе мантра «Ом»: вимовляєте її протяжно, до тих пір, поки не відчуєте вібрацію в горлі. Це сприяє розслабленню організму, і після виконання цієї мантри ви однозначно позбудетеся від швидкоплинного потягу до солодкого!

Побороти приступ тяги до солодкого допоможе сіль! Морська або гімалайська сіль спрацює як «перемикач», заплутає мозок, відіб’є бажання на рівні рефлексу. Після солі вам захочеться пити, а вода змиє шлунковий сік.

Уже через два тижні тяга до солодкого зникне на рівні рефлексів. Кожен раз, коли вам захочеться з’їсти солодке – ви згадайте смак солі і на підсвідомому рівні виробиться захист від залежності. Вже за 2 тижні ви зможете позбутися від 8 кг без виснажливих тренувань!

