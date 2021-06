Не знаєте, як фотографуватися в купальнику, щоб вийшов вдалий кадр? Що треба врахувати для гарної пляжної фотографії? Поради від моделі Ксенії Кузьменко, як фотографуватися в купальнику на пляжі, читайте в матеріалі.

Будь-яка фотографія несе в собі настрій та емоцію. В жодному разі не можна недооцінювати себе або, ще гірше, постійно критикувати.

Досить часто ми не звертаємо увагу на позу, яку приймаємо під час фотографування. В результаті – стиснуті плечі, повні ноги і безглуздий знімок.

Порада від моделі Ксенії Кузьменко:

Зведіть лопатки, вирівняйте поставу, так ваші груди піднімуться і візуально стануть більшими. Не розставляйте широко ноги, приховайте одну ногу за іншу, підводячись навшпиньки. Це візуально вас витягне, і ноги здаватимуться стрункішими. Якщо відчуваєте, що руки вам заважають, то просто покладіть одну на пояс, другою можна злегка торкнутися стегна або опустити уздовж тіла, але не ставте її на пояс.

Помилка багатьох – сутулість. Слідкуйте за спиною, тримайте її рівно. Головна помилка – ставати чітко боком до об’єктиву, оскільки буде видно розмір вашого живота і непідтягнуті сідниці. Ставати потрібно в три чверті, відвернувши сідниці від об’єктива. Перенесіть центр ваги на ту ногу, яка знаходиться далі від фотографа. Прикрийте рукою зайві відкладення на стегні. Усміхніться! Животик завжди слід підтягувати, але не вдихом, а напружуючи злегка прес. Так живіт не буде обвисати або випинатися.

Тримайте спину рівно. Ноги ніколи не розставляйте неохайно – це помилка, яка повнить і вкорочує їх, робить сідниці ширшими і безформними. Слід зібрати ноги разом і злегка піднятися навшпиньки. Це дасть змогу підтягнути сідниці, надавши їм кращої форми, і візуально подовжить ноги.

Не кладіть руку за голову. Так у вас все обвисне вниз: щоки, груди, живіт. Потрібно підняти весь корпус, щоб з’явився вигин на талії. Так ви підкреслите поставу і тим самим груди приймуть рівне положення.

Щоб сфотографуватися лежачи на шезлонгу, необхідно лягти на бік і піднятися на одній руці. Іншою рукою можна прикрити живіт, розмістивши її перед собою, але так, щоб не прикривати вигин талії. Ноги згинаємо і підтягуємо коліна. Так не буде видно обвислу внутрішню частину стегна з верхньої ноги. Ноги здаватимуться худішими. Також вони візуально здаватимуться довшими, якщо натягнути носки.

Головна помилка – сутула спина, в результаті чого на животі з’являться складки. Також не потрібно розкидати ноги – це не жіночно. Рівна постава позбавить вас зайвих складок на животі та обвислих грудей. Поверніться в три чверті, зберіть ноги, злегка схрестивши і піднявши на носочки. Так візуально вони здаються стрункішими. Можна покласти одну руку на дальню ногу, таким чином прикрити живіт. Така поза виглядає більш жіночною.

Тепер ви знаєте прості правила позування, тож ваші фотографії точно оцінять друзі, і їх не соромно буде викласти в соціальні мережі!

