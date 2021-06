Літо в розпалі, а отже, настав час подбати про свій манікюр. Тенденції нейл-арту вже сурмлять наповну про те, що в нинішньому сезоні в моду ввійдуть довгі нігті. Та який манікюр зробити? Який колір обрати? Чи краще малюнок? Читайте в нашому матеріалі добірку з найактуальніших новинок і трендів манікюру на довгі нігті сезону літо 2021!

Мода на натуральність не втрачає своєї актуальності, а це означає, що нюдовий манікюр, як і раніше, в тренді. Ось тільки влітку можна трохи побешкетувати, доповнивши його нехитрим малюнком або слоганом. Напівпрозорі довгі нігті овальної форми, акуратні, з мокрим блиском чи ефектом пластику або скла – наймодніший нюд-дизайн.

Манікюр у стилі омбре також залишається на піку популярності. Однак у сезоні літо 2021 можна трохи відійти від звичного його виконання і поекспериментувати. Зверніть увагу на яскраві кольори або незвичайні техніки. Пам’ятайте: хто не ризикує, той не п’є шампанського.

Немає такої дівчини, якій не подобався би цей дорогоцінний метал. І якщо нині вважається моветоном носити золоті прикраси у величезній кількості, то про манікюр ніхто такого не казав. Ось тільки не варто всі нігті покривати золотом. Достатньо кількох пластинок. Решту доповніть кольором.

Оскільки в сезоні літо 2021 у тренді ніжність і природність, то сучасний нейл-арт не може обійтися без улюблених нами розбілених або крейдових відтінків. Вибирайте різні їх поєднання. Не варто зупиняти себе: різнокольоровий манікюр завжди актуальний. А щоб поекспериментувати, варто також віддати перевагу некласичним технікам нанесення лаку або додатковому декору. Тільки не перегніть палицю.

Ну і звичайно ж, на піку популярності манікюр із квітковим принтом або різними малюнками. Варіантів тут може бути дуже багато. Квіти або абстрактні малюнки на безіменному чи на кількох нігтях одразу.

І пам’ятайте: у моду повертається однотонне покриття. Тільки вибирайте благородні кольори. Не бійтеся класики. Вона завжди актуальна.

