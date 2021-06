Штучне дихання і перша допомога на пляжі

Звичайне садно влітку може призвести до гангрени та навіть ампутації, якщо його неправильно обробити. Експерти шоу «Все буде добре» розповіли про правила першої допомоги, які можуть врятувати вам життя. Як робити штучне дихання і як обробити порізи і садна на пляжі або на природі, читайте в нашому матеріалі.

Влітку навіть маленька рана може спричинити нагноєння і привести до зараження крові. Іноді лікарям доводиться приймати рішення про ампутацію пальця, руки або ноги, щоб зберегти людині життя. Що ж робити при найпоширеніших і найнебезпечніших літніх травмах: порізах і саднах, ударах і травмах водолаза?

По-перше, не можна наносити ні йод, ні зеленку безпосередньо на рану. Це дуже агресивні антисептики на спирту, які подразнюють пошкоджену шкіру і навіть можуть спровокувати опік тканин. Обпалені тканини відмирають, місцевий імунітет шкіри знижується, рана довго не заживає і може утворитися екзема – запалення шкіри або висип, прояв алергічної реакції, яка сформувалася через зниження місцевого імунітету на місці опіку. Причому екзема може розвинутися як дуже швидко – за кілька хвилин, так і через кілька годин. У цьому місці шкіра червоніє, свербить, покривається дрібними водянистими пухирями. 20% пацієнтів звертаються до дерматолога саме з екземою, яка з’являється від обробки ран йодом і зеленкою.

Валерій Ославський: «Я рекомендую обробляти рани більш щадними антисептиками, які не містять спирт і тому їх можна наносити на рану: хлоргексидин або мірамістин. Також підійде розчин йоду на гліцерині, йоддицерин. Його можна наносити на рану, але тампон з йоддицерином не можна прикладати до рани довше, ніж на 20 хвилин. Крім того, йод сам собою сильний алерген, тож попередньо нанесіть його на внутрішню поверхню ліктя. Якщо не буде свербіння або почервоніння – можете використовувати».

Не варто засипати рану стрептоцидом – він перекриває доступ кисню і провокує утворення щільної кірки. Саме вона створює прекрасні умови для розвитку інфекції.

Правила обробки відрізняються для дрібних і глибоких порізів. При дрібних порізах травмована лише шкіра. При капілярній кровотечі кров виділяється крапельками, і її легко зупинити. Найкраще лікування в таких випадках – промити ранку чистою водою за допомогою марлевого тампона, який можна зробити з відрізу стерильного бинта. Також підійде шматочок чистої тканини. Якщо такої при собі немає, зверніться до тих, хто на машині. Стерильний бинт є в кожній аптечці водія.

Після промивання просушіть рану за допомогою бинта або марлевих серветок. Рану не треба ні бинтувати, ні заклеювати пластиром, ні тим більше обробляти маззю Вишневського – перекриваючи доступ кисню, ви створюєте оптимальне середовище для розмноження бактерій. Доступ повітря забезпечить швидке загоєння. Якщо є кровотеча, притисніть злегка рану бинтом до повної зупинки крові. Не використовуйте для цього пляжний або банний рушник, адже там повно бактерій, які потраплять в рану.

Промиту рану треба обробити перекисом водню, який можна лити на рану. Потім шкіра навколо рани обробляється йодом. Якщо поріз на ступні, не бинтуйте ногу, а просто прикрийте пов’язкою буквально в один-два шари, щоб запобігти потраплянню бруду, але так, щоб рана дихала.

Запам’ятайте, дрібні порізи і садна мити милом не варто! Луг роз’їдає рану і пошкоджує її краї, через що вона стає більше і довше заживає. Але є випадки, коли саме мило стане першою медичною допомогою: рану після укусів собак варто промити розчином господарського 72% мила, воно добре допомагає в профілактиці сказу.

На жаль, на наших пляжах вистачає битих пляшок, іржавих цвяхів, консервних банок. Рани від них набагато небезпечніші за попередні, оскільки частіше призводять до ускладнень. При глибоких порізах розсічена не тільки шкіра, але і підшкірний жир, м’язи глибиною 1,5-2 сантиметри. Такі порізи заживають дуже довго і можуть давати ускладнення. У таких випадках рекомендується відразу ж звертатися до лікаря і накладати на глибоку рану шви – так вона швидше заживе і не залишиться широкого потворного шраму.

Якщо немає можливості відразу звернутися до лікаря, дуже важливо правильно надати першу допомогу, щоб, коли ви все-таки дістанетеся до нього, рана не була запалена.

Звернутися до травмпункту треба в будь-якому випадку. «Брудні» травми можуть призвести до зараження правцем. Якщо вам більше 24 років і ви не проводили ревакцинацію – ви в зоні ризику. 60% випадків інфікування правцем закінчуються летальним результатом. А в травмпункті вам обов’язково зроблять протиправцевий укол. Навіть якщо збудник правця потрапив в організм, щеплення активізує імунітет і змусить організм інтенсивно боротися з інфекцією. Якщо ви не робили щеплення вчасно, але хочете закріпити імунітет до правцю на 10 років, необхідно зробити 3 щеплення поспіль через місяць.

Влітку ми ходимо у відкритому взутті та можемо необережно вдарити палець ноги. Ці травми можуть мати навіть більш тяжкі наслідки, ніж глибокі порізи, хоча вони абсолютно безкровні. Ні в якому разі не можна розтирати забите місце. Розтирання забитого пальця може спричинити важке ускладнення – закупорку вени згустком крові. Тоді палець опухає і стає синьо-бордового кольору. І це може закінчитися ампутацією. Щоб зменшити біль, достатньо прикласти до місця забою холод: можна підставити ногу під струмінь холодної води, прикласти лід. Якщо наступного дня біль у пальці стихне, зверніться до травматолога.

Валерій Ославський: «Доведено, що при ударі об ніжку стола швидкість пальця дорівнює 40-50 км/ч. Уявіть собі автомобіль, що летить на вас з такою швидкістю! При ударі можна пошкодити м’яку тканину або сухожилля, або суглоб, або навіть зламати кістку. Біль довше доби говорить про те, що там не просто забій, а є більш серйозні пошкодження».

Незалікована тріщина пальця згодом призводить до артриту і постійного болю через пару років – при зміні погоди, взимку або навіть при елементарній застуді. Це наслідки того, що перелом зажив сам і неправильно.

Стрибнути з тарзанки або навіть з рук, коли вас підкидають дві людини, – цього вже достатньо, щоб отримати удар об воду. І це не кажучи вже про падіння з улюблених атракціонів: «банана» або гідроцикла. Саме на воді ви можете отримати найнебезпечніші літні травми.

Існує хибна думка, що небезпечно пірнати тільки «щучкою». Насправді пірнати небезпечно будь-яким способом, якщо тільки ви не професійний спортсмен.

За найлегшої травми при ударі об воду шкіра червоніє і пече. Змастіть її звичайним кремом. Якщо ж після удару з’являється тупий біль, синець, а місце удару стає твердим, викликайте швидку допомогу. Ці симптоми можуть свідчити про внутрішню кровотечу в тому місці, яким ви вдарилися об воду. До приїзду швидкої необхідно прикласти холодний компрес, таким чином можна призупинити внутрішню кровотечу. А це може врятувати вам життя.

Однак ви не можете бути впевнені, що після такого удару не постраждали селезінка, печінка, хребет, тому все одно варто звернутися до лікаря.

Якщо, пірнаючи, ви вдарилися животом, негайно зверніться до лікаря. Такий удар може призвести до розриву печінки та селезінки. Від цього виникає внутрішня кровотеча, і людина може померти протягом доби. Вдарившись спиною, можна відбити нирки. Якщо ви пірнали «щучкою» і стрибали з висоти хоча б двох метрів – ви можете пошкодити хребет, неправильно виринаючи з води. Це трапляється, коли людина пірнає і відразу ж, не пропливши під водою, намагається виринути. У неї прогинається поясниця і пошкоджуються хребці.

Валерій Ославський: «Але найстрашніше, коли люди пірнають, не знаючи, яка глибина в річці. Стрибають вниз головою. А там дно! Якщо у людини перелом шийного відділу хребта, то симптоми пропустити неможливо: людина втрачає свідомість, може перестати дихати. У таких випадках головне, щоб вчасно встигла швидка допомога».

А ось компресія спинного мозку – це дуже підступна травма. Небезпека її в тому, що після удару об дно симптоми цієї травми проявляються не відразу. Спочатку у людини може боліти або злегка крутитися голова, але потім симптоми проходять, і 2-3 години людина почувається прекрасно. За цей час відбувається набряк мозку, і стовбур мозку буквально вклинюється в шийний відділ хребта і здавлює хребетний стовп. Тільки що активна людина просто падає без тями. Друзі можуть подумати, що вона п’яна, і навіть не звернутися відразу за допомогою. При такій травмі в 7 з 10 випадків настає летальний результат через те, що травма дуже тяжка, але люди вчасно не помічають, що вона сталася, тому медична допомога приходить пізно.

Якщо ви знаєте, що людина вдарилася об дно головою, відразу викликайте швидку допомогу. До приїзду лікарів зробіть мішечки з піском, наприклад, загорніть пісок у рушник і помістіть навколо шиї. Голову потерпілого рухати не можна. Якщо пляж не піщаний, зафіксувати шию і спину потерпілого можна будь-якими підручними засобами.

Впавши з гідроцикла або «банана», людина перевертається і може вдаритися спиною або боком – від болю при ударі об воду у людини може перехопити подих, через що вона може захлинутися.

Валерій Ославський: «Якщо таке сталося, скоріше витягніть потерпілого на берег, покладіть на спину і звільніть дихальні шляхи від води. Якщо потерпілий непритомний, вам треба викликати «швидку» і зробити йому штучне дихання. Інакше людина може просто не дожити до приїзду швидкої допомоги».

1) Підніміть підборіддя потерпілого однією рукою і закиньте назад його голову. Звільніть від води його верхні дихальні шляхи. Якщо постраждала дитина, можна перевернути її догори дригом, тримаючи за ноги. Дорослого укладіть животом на своє зігнуте коліно і дочекайтеся, поки витече вода. Така процедура займає не більше 10 секунд.

2) При відсутності нормального дихання затисніть ніс потерпілого, зробіть глибокий вдих, широко відкрийте рот і обхопіть їм рот потерпілого. Зробіть 2 сильних видихи через рот, тривалість кожного видиху – одна секунда.

3) Якщо дихання не відновлюється, потерпілий не рухається і не кашляє, починайте масаж грудної клітки. Для цього двома руками натискайте на грудну клітку 30 разів. Але натискати потрібно в певному місці: на два пальці вище мечоподібного відростка (нижній кінець грудини) – посередині між сосками.

Глибина рухів – 4-5 сантиметрів, швидкість – 100 натискань на хвилину (швидше, ніж одне натискання за секунду).

Продовжуйте чергувати 2 видихи і 30 натискань до прибуття допомоги. Зауважте, що співвідношення натискань і видихів залишається незмінним, коли штучне дихання робить одна людина або дві людини. Якщо штучне дихання роблять двоє, один з них натискає на грудну клітку 30 разів і зупиняється на час, коли інший робить два сильних видихи рот у рот.

Тепер ви знаєте, як робити штучне дихання і надавати першу допомогу при порізах, забоях і травмах водолаза. Бережіть себе, і все буде добре!

